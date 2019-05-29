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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
29.05.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Yacine Brahimi kimdir ve kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?

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Yacine Brahimi kimdir ve kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?

Yacine Brahimi, transfer gündeminde yer alması dolayısıyla pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Kariyeri boyunca Fransa ve İspanya kulüplerinde forma giyen Yacine Brahimi, forvet ve sol kanat pozisyonlarında yer alıyor. Peki, Yacine Brahimi kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Yacine Brahimi, 8 Şubat 1990 tarihinde dünyaya geldi. Kariyerine, 1997 yılında amatör olarak ASB Montreuil takımında başlayan Yacine Brahimi, sonra sırasıyla CO Vincennois (2000-2003); INF Clairefontaine (2003-2004); Paris Saint-Germain (2004–2006); Stade Rennes FC takımlarında forma giydi.

Rennes ile kazandığı profesyonel kariyerini, 2012 yılında Granada'ya transfer olarak sürdüren Yacine Brahimi, 2014 yılında ise Porto'ya transfer oldu.

30 Haziran 2019 tarihinde sözleşmesi sona eren Yacine Brahimi, sol kanat, on numara ve forvet arkası pozisyonlarında forma giyebiliyor.

 

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