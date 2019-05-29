Yacine Brahimi kimdir ve kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?
Yacine Brahimi, transfer gündeminde yer alması dolayısıyla pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Kariyeri boyunca Fransa ve İspanya kulüplerinde forma giyen Yacine Brahimi, forvet ve sol kanat pozisyonlarında yer alıyor. Peki, Yacine Brahimi kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Yacine Brahimi, 8 Şubat 1990 tarihinde dünyaya geldi. Kariyerine, 1997 yılında amatör olarak ASB Montreuil takımında başlayan Yacine Brahimi, sonra sırasıyla CO Vincennois (2000-2003); INF Clairefontaine (2003-2004); Paris Saint-Germain (2004–2006); Stade Rennes FC takımlarında forma giydi.
Rennes ile kazandığı profesyonel kariyerini, 2012 yılında Granada'ya transfer olarak sürdüren Yacine Brahimi, 2014 yılında ise Porto'ya transfer oldu.
30 Haziran 2019 tarihinde sözleşmesi sona eren Yacine Brahimi, sol kanat, on numara ve forvet arkası pozisyonlarında forma giyebiliyor.
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