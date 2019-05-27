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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tenis
27.05.2019 - 23:28, Son Güncelleme:

Wozniacki Fransa Açık'a ilk turda veda etti

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Wozniacki Fransa Açık'a ilk turda veda etti

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ikinci gününde, tek kadınlarda 13 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki dışındaki favoriler tur atladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın ikinci gün maçları tamamlandı.

Kadınlar dünya sıralamasının 68. basamağındaki Veronika Kudermetova, 13 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki'yi turnuvanın dışına itti. Kudermetova, Wozniacki ile oynadığı ilk tur maçını 2-1 (0-6, 6-3, 6-3) kazandı.

Fransa Açık'ta 3 şampiyonluğu bulunan 10 numaralı seribaşı Serena Williams da dünya 83'üncüsü Vitalia Diatchenko karşısında zorlansa da turu geçmeyi başardı. İlk seti 6-2 kaybeden Williams, sonraki setleri 6-1 ve 6-0 alarak sahadan 2-1 galip ayrıldı.

4 numaralı seribaşı Kiki Bertens ve 8 numaralı seribaşı Ashleigh Barty ise ilk tur karşılaşmalarını 2-0 kazanarak yollarına devam etti. Öte yandan 6 numaralı seribaşı Petra Kvitova, sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi.

Erkeklerde fire yok

Erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic, klasmanın 44. basamağındaki Hubert Hurkacz'ı 6-4, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek adını 2. tura yazdırdı.

Roland Garros'da 11 şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal ve geçen yıl finalde yendiği 4 numaralı seribaşı Dominic Thiem de 2. tura yükseldi.

Osaka ve Halep korta çıkacak

Fransa Açık'ta yarın erkeklerin 5 numaralı seribaşı Alexander Zverev, John Millman, 8 numaralı seribaşı Juan Martin del Potro ise Nicolas Jarry ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile Anna Karolina Schmiedlova ve 3 numaralı seribaşı Simona Halep ile Ajla Tomljanovic mücadele edecek.

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