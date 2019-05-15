World of Warcraft Classic'in çıkış tarihi duyuruldu

Blizzard World of Warcraft Classic‘te orijinal WoW®’un en gösterişli sürümlerinden biri olan ve 22 Ağustos 2006 yılında yayınlanan Drums of War güncellemesini (1.12.0) yeniden inşa ederek oyuncuların beğenisine sunuyor. Tüm abonelere ücretsiz olan World of Warcraft Classic, oyunseverlere WoW’un ilk günlerine damgasını vuran Molten Core’a yapılan 40 kişilik raid’ler, Tarren Mill’de gün boyu süren PvP savaşları ve tüm sunucunun güçlerini birleştirerek Ahn’Qiraj geçitlerini açmak için verdiği mücadele gibi unutulmaz deneyimleri yeniden keşfetme fırsatı verecek.

“2004 yılında World of Warcraft’ı geliştirmek ve yayınlamak bizler için oldukça zorlu bir deneyimdi,” diyen Blizzard Entertainment Başkanı J. Allen Brack, sözlerine şöyle devam etti, “Test sürecinin ilk aşamalarında devasa bir kasırga data merkezlerimizden birinin çatısını uçurdu. Ne mutlu ki milyonlarca insanın desteği sayesinde imkansız gibi görünen bu süreçleri atlatmayı başardık.”

Brack duygularını, “Oyuncularımızın birçoğu gibi Blizzard’daki herkes de Azeroth evrenini orada yaşayan ve onun için savaşan kahramanların gözlerinden deneyimlemenin verdiği heyecanla yoluna devam etti. Aynı anda hem büyüleyici hem de ölümcül bir diyar olan Azeroth, bilhassa WoW’un ilk günlerinde bu özelliklerini ziyadesiyle hissettiriyordu çünkü oyuncular bu gizemli dünyanın sırlarını daha yeni yeni keşfediyor, tekinsiz zindanları ve patikalarına ilk kez adım atıyorlardı. Bu süreç zarfında da oyunu aralıksız geliştirmeye devam ederken bu boyutta bir oyunu sunucularda barındırmanın getirdiği teknik sorunlarla baş etmeye çalışan ekiplere destek oluyorlardı.

Oyunun ilk dönemlerinde bu yaşadıklarımızın Blizzard için önemi çok büyük. Bu süreçte hem oyun geliştiren ve yayınlayan bir şirket olarak çok şey öğrendik hem de onlara sahip olmaktan dolayı gurur duyduğumuz olağanüstü oyuncularımızla daha da kenetlendik. World of Warcraft Classic deneyimi bugün bildiğimiz anlamdaki Azeroth’tan çok farklı bir deneyim olsa da temsil ettiği şeyler paha biçilmez. Bu tehlikeli, zorlu ama bir o kadar da cömert diyarı hem eski hem de aramıza yeni katılan dostlarımızla paylaşmak için sabırsızlanıyoruz,” şeklinde ifade etti.

World of Warcraft Classic’in son dokunuşlarını hep birlikte yapabilmek için Blizzard, halihazırda aktif aboneliği olan oyuncuları 15 Mayıs’ta başlayacak olan kapalı beta testine davet ediyor. Önümüzdeki aylarda planlanan testlere çok daha fazla oyuncunun katılabilmesi için çalışmalar halihazırda devam etmekte.