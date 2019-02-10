Wolves, Newcastle'ı konuk ediyor! iddaa'da öne çıkan...
İngiltere Premier Lig'de "Pazartesi Mesaisi", Wolves'ın konuğu Newcastle olacak. Takımlardan son haberlere ve iddaa'da öne çıkan tercihe göz atalım...
- Savunmadan genç isim Ruben Vinagre ile hücumdaki önemli silahlardan Diogo Jota'nın durumları maç saati netleşecek.
- Son 3 lig maçını kazanıp çıkışa geçen Wolves, 7. sıraya kadar tırmanmayı başardı.
- Newcastle ile oynadıkları son 5 resmi maçın 3'ünü kaybetmediler. (2 galibiyet - 1 beraberlik)
Newcastle
- Takımla birlikte antrenmanlara başlayan Rob Elliot ve hafif sakatlığı bulunan Karl Darlow'un durumları belirsiz. Dubrawka'ya güvenen Rafael Benitez için yedek kalecilerinin durumu pek de önemli değil aslında...
- Orta sahada ise 3 önemli eksik var ve bu eksikler takımın direncini oldukça etkiliyor: Mo Diame, Ki Sung-Yueng, Jonjo Shelvey.
- Sol bek (sol stoper) Paul Dummett'ın da durumu "ağır" şüpheli. Son 4 maçı kaçırdı!
- Deplasmanda oynadıkları son 4 maçtan sadece 1 puan çıkartabildiler, sezonun ilk maçında, iç sahada da Wolves'u yenememişlerdi...
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