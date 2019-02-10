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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.02.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

Wolves, Newcastle'ı konuk ediyor! iddaa'da öne çıkan...

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Wolves, Newcastle'ı konuk ediyor! iddaa'da öne çıkan...

İngiltere Premier Lig'de "Pazartesi Mesaisi", Wolves'ın konuğu Newcastle olacak. Takımlardan son haberlere ve iddaa'da öne çıkan tercihe göz atalım...

Wolves

- Savunmadan genç isim Ruben Vinagre ile hücumdaki önemli silahlardan Diogo Jota'nın durumları maç saati netleşecek.

- Son 3 lig maçını kazanıp çıkışa geçen Wolves, 7. sıraya kadar tırmanmayı başardı.

- Newcastle ile oynadıkları son 5 resmi maçın 3'ünü kaybetmediler. (2 galibiyet - 1 beraberlik)

Maç Sonucu Bahsini Seç

Newcastle

- Takımla birlikte antrenmanlara başlayan Rob Elliot ve hafif sakatlığı bulunan Karl Darlow'un durumları belirsiz. Dubrawka'ya güvenen Rafael Benitez için yedek kalecilerinin durumu pek de önemli değil aslında...

- Orta sahada ise 3 önemli eksik var ve bu eksikler takımın direncini oldukça etkiliyor: Mo Diame, Ki Sung-Yueng, Jonjo Shelvey.

- Sol bek (sol stoper) Paul Dummett'ın da durumu "ağır" şüpheli. Son 4 maçı kaçırdı!

- Deplasmanda oynadıkları son 4 maçtan sadece 1 puan çıkartabildiler, sezonun ilk maçında, iç sahada da Wolves'u yenememişlerdi...

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

İddaa Tahminleri - 11 Şubat 2019Nesine TV yorumcusu Rıdvan Aksu, 11 Şubat Pazartesi iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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