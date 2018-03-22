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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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eSpor
22.03.2018 - 13:34, Son Güncelleme:

Wolfteam’in yıldızları arenaya çıkıyor

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Wolfteam’in yıldızları arenaya çıkıyor

Türkiye’nin en çok oynanan FPS oyunu Wolfteam’in yıldızlar ligi 2018 yılında ASUS Wolfteam Ligi adıyla 24-25 Mart 2018 tarihlerinde start alıyor. İlk sezonu temmuz ayına kadar devam edecek ligde Türkiye’nin güçlü 8 espor takımı büyük kupayı kazanmak için yarışacak.

Netmarble Türkiye’nin, Wolfteam oyunu için ASUS sponsorluğunda düzenlediği ve Türkiye’nin en güçlü espor takımlarının mücadelesine sahne olacak ASUS Wolfteam Ligi, 24-25 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak online maçlarla başlıyor. ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 (WTK 2018) kapsamında düzenlenen lig, Mavi ve Kırmızı Sezon olmak üzere iki bölümde, toplam 14 haftada tamamlanacak. Sezon play-off’ları ve finallerinin ardından sezon şampiyonu olan takımlar, Aralık 2018’de İstanbul’da düzenlenecek ASUS WTK 2018 Büyük Finali’nde büyük şampiyon olmak için mücadele edecek.

Türkiye’nin en güçlü Wolfteam takımları

ASUS Wolfteam Ligi, bu yıl da Türkiye’nin en güçlü Wolfteam takımlarının kıyasıya mücadelesine sahne olacak. 1907 Fenerbahçe, Galatasaray Esports, HWA Gaming, Galakticos, Team Turquality, Youth Crew, Dark Passage ve Ice Esports takımları ligde büyük kupayı havaya kaldırmak için yeteneklerini sergileyecek. 3 ayaktan oluşan ASUS WTK 2018, ASUS Wolfteam Ligi’nin yanı sıra, her hafta pazar günleri ESL Go4Wolfteam ve Wolfcity Şehir turnuvaları ile yıl boyunca heyecan dolu karşılaşmalara sahne olacak.

Muhteşem bir lig olacak

Netmarble Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Aras Şenyüz ise Netmarble Türkiye’nin espora ve takımlara yaptıkları yatırımın her yıl biraz daha arttığını, 2017 yılında gerçekleştirdikleri büyük turnuvalar ve düello karşılaşmalarıyla espor alanında önemli başarılara imza attıklarını belirtti. Türkiye’de espor turnuvalarının izleyici kitlesini her geçen gün artırdığını söyleyen Şenyüz şöyle devam etti:

“Global markalar espor turnuvalarında hedef kitlesiyle buluşuyor. Türkiye’nin en iyi Wolfteam takımlarını bir araya getiren ASUS Wolfteam Türkiye Ligi’nde bizleri çok heyecanlı maçlar ve muhteşem bir sezon bizi bekliyor. Tüm takımlara ve oyunculara başarılı bir lig geçirmelerini diliyorum.”

Canlı yayınları kaçırmayın

24-25 Mart’ta başlayacak ASUS Wolfteam Türkiye Ligi’nin karşılaşmalarını www.youtube.com/user/JoygameWolfteam adresinden canlı izleyebilirsiniz. Aynı zamanda ligle ilgili tüm bilgileri wt.e-cups.org adresinden takip edebilirsiniz.

 

 

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