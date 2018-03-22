Wolfteam’in yıldızları arenaya çıkıyor
Türkiye’nin en çok oynanan FPS oyunu Wolfteam’in yıldızlar ligi 2018 yılında ASUS Wolfteam Ligi adıyla 24-25 Mart 2018 tarihlerinde start alıyor. İlk sezonu temmuz ayına kadar devam edecek ligde Türkiye’nin güçlü 8 espor takımı büyük kupayı kazanmak için yarışacak.
Netmarble Türkiye’nin, Wolfteam oyunu için ASUS sponsorluğunda düzenlediği ve Türkiye’nin en güçlü espor takımlarının mücadelesine sahne olacak ASUS Wolfteam Ligi, 24-25 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak online maçlarla başlıyor. ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 (WTK 2018) kapsamında düzenlenen lig, Mavi ve Kırmızı Sezon olmak üzere iki bölümde, toplam 14 haftada tamamlanacak. Sezon play-off’ları ve finallerinin ardından sezon şampiyonu olan takımlar, Aralık 2018’de İstanbul’da düzenlenecek ASUS WTK 2018 Büyük Finali’nde büyük şampiyon olmak için mücadele edecek.
Türkiye’nin en güçlü Wolfteam takımları
ASUS Wolfteam Ligi, bu yıl da Türkiye’nin en güçlü Wolfteam takımlarının kıyasıya mücadelesine sahne olacak. 1907 Fenerbahçe, Galatasaray Esports, HWA Gaming, Galakticos, Team Turquality, Youth Crew, Dark Passage ve Ice Esports takımları ligde büyük kupayı havaya kaldırmak için yeteneklerini sergileyecek. 3 ayaktan oluşan ASUS WTK 2018, ASUS Wolfteam Ligi’nin yanı sıra, her hafta pazar günleri ESL Go4Wolfteam ve Wolfcity Şehir turnuvaları ile yıl boyunca heyecan dolu karşılaşmalara sahne olacak.
Muhteşem bir lig olacak
Netmarble Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Aras Şenyüz ise Netmarble Türkiye’nin espora ve takımlara yaptıkları yatırımın her yıl biraz daha arttığını, 2017 yılında gerçekleştirdikleri büyük turnuvalar ve düello karşılaşmalarıyla espor alanında önemli başarılara imza attıklarını belirtti. Türkiye’de espor turnuvalarının izleyici kitlesini her geçen gün artırdığını söyleyen Şenyüz şöyle devam etti:
“Global markalar espor turnuvalarında hedef kitlesiyle buluşuyor. Türkiye’nin en iyi Wolfteam takımlarını bir araya getiren ASUS Wolfteam Türkiye Ligi’nde bizleri çok heyecanlı maçlar ve muhteşem bir sezon bizi bekliyor. Tüm takımlara ve oyunculara başarılı bir lig geçirmelerini diliyorum.”
Canlı yayınları kaçırmayın
24-25 Mart’ta başlayacak ASUS Wolfteam Türkiye Ligi’nin karşılaşmalarını www.youtube.com/user/JoygameWolfteam adresinden canlı izleyebilirsiniz. Aynı zamanda ligle ilgili tüm bilgileri wt.e-cups.org adresinden takip edebilirsiniz.
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