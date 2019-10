Wolfteam’de klanını kur rekorunu kır

Netmarble Türkiye, Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından olan Wolfteam’de klanların en iyisi olmak için mücadele edeceği Klan Sezonu’nu başlatıyor. Wolfteam klanlarının oyun içerisindeki aylık klan puanına göre sıralandığı Klan Sezon Sırlaması, 3 ayda bir gerçekleştirilecek Mevsim Finalleri ve 1 yıl sonunda mevsim şampiyonlarının kapışacağı Büyük Final ile Wolfteam’e yeni bir mücadele arenası getiriyor.

Sen de klanını kur, ödül için yarış

Her ayın bir sezon olarak adlandırıldığı Klan Sezon Sırlaması’nda, Wolfteam takımları, her sezonda oyun içerisindeki klan puanı sisteminin belirleyeceği sıralamada en üst dereceyi elde etmek için yarışacak. Sıralama her ayın sonunda sıfırlanıp yeniden başlayacak. Klan Sezonu’nda her ay ilk 3 sırada yer alan takımlar kupa ödülü ve Mevsim Finalleri’ne katılma hakkı elde edecek.

Büyük Final’in yolu Mevsim Finalleri’nden geçiyor

Bir yıl içerisinde 4 defa gerçekleşecek Mevsim Finalleri’nde, her 3 sezonun en çok puan toplayan 9 takımı eleme usulü karşılaşacak. Turnuvada, toplam puan sıralamasında 8’inci ve 9’uncu olan klanlar ön eleme oynayıp en iyi 8 takım karşı karşıya gelecek. Bu turnuvanın şampiyonu Mevsim Şampiyonu unvanına sahip olacak ve özel ödül ile büyük finale katılma hakkı kazanacak.

En büyük klanı en büyük final belirleyecek 4 mevsim şampiyonunun mücadele edeceği Büyük Final’in şampiyon klanı Wolfteam’in 1 yıl, yani 12 sezon içindeki en iyi klanı unvanına sahip olacak ve büyük final ödülünü almaya hak kazanacak.