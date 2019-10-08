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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
08.10.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

Wolfteam’de klanını kur rekorunu kır

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Wolfteam’de klanını kur rekorunu kır

Wolfteam’in en iyi klanı hangisi? Wolfteam klanlarının kıyasıya mücadele edeceği Klan Sezonu bu soruya yanıt arıyor. Ekim ayında başlayan Klan Sezonu 1 yıl boyunca devam edecek ve Mevsim Finalleri’nde şampiyon olacak takımlar Büyük Final’de yılın en iyi klanı unvanını elde etmek için mücadele edecek.

Netmarble Türkiye, Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından olan Wolfteam’de klanların en iyisi olmak için mücadele edeceği Klan Sezonu’nu başlatıyor. Wolfteam klanlarının oyun içerisindeki aylık klan puanına göre sıralandığı Klan Sezon Sırlaması, 3 ayda bir gerçekleştirilecek Mevsim Finalleri ve 1 yıl sonunda mevsim şampiyonlarının kapışacağı Büyük Final ile Wolfteam’e yeni bir mücadele arenası getiriyor.

Sen de klanını kur, ödül için yarış

Her ayın bir sezon olarak adlandırıldığı Klan Sezon Sırlaması’nda, Wolfteam takımları, her sezonda oyun içerisindeki klan puanı sisteminin belirleyeceği sıralamada en üst dereceyi elde etmek için yarışacak. Sıralama her ayın sonunda sıfırlanıp yeniden başlayacak. Klan Sezonu’nda her ay ilk 3 sırada yer alan takımlar kupa ödülü ve Mevsim Finalleri’ne katılma hakkı elde edecek.

Büyük Final’in yolu Mevsim Finalleri’nden geçiyor

Bir yıl içerisinde 4 defa gerçekleşecek Mevsim Finalleri’nde, her 3 sezonun en çok puan toplayan 9 takımı eleme usulü karşılaşacak. Turnuvada, toplam puan sıralamasında 8’inci ve 9’uncu olan klanlar ön eleme oynayıp en iyi 8 takım karşı karşıya gelecek. Bu turnuvanın şampiyonu Mevsim Şampiyonu unvanına sahip olacak ve özel ödül ile büyük finale katılma hakkı kazanacak.

En büyük klanı en büyük final belirleyecek 4 mevsim şampiyonunun mücadele edeceği Büyük Final’in şampiyon klanı Wolfteam’in 1 yıl, yani 12 sezon içindeki en iyi klanı unvanına sahip olacak ve büyük final ödülünü almaya hak kazanacak.

 

 

 

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