Wolfteam 10 yaşında!

Ayrıca 10’uncu yıla özel güncelleme ile birlikte oyuncuları bugüne kadar görülmemiş büyüklükte sürprizler bekliyor. Netmarble Türkiye, tüm Wolfteam oyuncularını 10’uncu yaş coşkusunu paylaşmaya davet ediyor.

Türkiye’nin en çok oynanan FPS oyunu Wolfteam, çıkışının 10’uncu yılını tüm dünyada oyuncularıyla birlikte kutlayacak. Netmarble Türkiye de, Wolfteam’in 10’uncu yaşı şerefine Kasım ayı boyunca sürecek bir dizi etkinlik ve oyunda şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte sürprizler planlıyor.

Wolfteam’in yıldönümü kutlamaları oyun içerisinde özel etkinliklerle, Youtube’ta canlı yayınlarla ve Türkiye’nin her köşesinde internet kafelerde düzenlenecek etkinliklerle bugüne kadar Wolfteam oynamış ve halen oynayan tüm oyuncuları bu coşkuyu yaşamaya davet ediyor.

10. yaşa dev güncelleme

10 yaş güncellemesinin oyuna getirdiği en büyük değişim oyunun ara yüzünde olacak. Ayrıca Giriş Haritası isimli haritaya özel görsel zenginleştirmeler yapılacak. Bunların yanı sıra oyuna iki yeni silah ve oyun içi karakterlerin kullanabildiği özel 10. yıl dövmeleri eklenecek. 10. yıla özel, oyunun en eski karakterlerine özel geliştirmeler de sürprizler arasında.

10 yılda 40 milyondan fazla oyuncu

Dünya çapında 10 yıl boyunca bir bilgisayar oyununda operasyon sürdürmenin büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Netmarble EMEA Genel Müdür Yardımcısı Aras Şenyüz, “Netmarble olarak Wolfteam ile Türkiye’deki oyun sektörüne, hem oyun geliştirmesi hem de e-spor alanında yıllardır yatırım yapmaya devam ediyoruz. Wolfteam 10 yılda 500’den fazla silah ve 50’den fazla haritayla durmaksızın gelişen ve 40 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahip olma başarısını gösteren bir oyun. Aynı zamanda e-spor alanında da 1907 Fenerbahçe, Dark Passage ve HWA Gaming gibi sektörün büyük isimlerini de bünyesine katan Wolfteam’in, 2018 yılında da oyuncularına büyük sürprizleri olacak. Türkiye’nin her yerindeki Wolfteam severleri 10. yaşımızın coşkusunu paylaşmaya çağırıyoruz” dedi.