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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.03.2019 - 07:51, Son Güncelleme:

Wolfsburg ve Schalke 04, Visca için gemileri yaktı

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Wolfsburg ve Schalke 04, Visca için gemileri yaktı

Süper Lig’in tartışmasız en formda oyuncusu Edin Visca’ya Almanlar talip oldu. Wolfsburg’un takip ettiği yıldız isim için Schalke’nin ise şimdiden 10 milyon Euro’luk bir teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

Başakşehir’e katıldığı 2011’den bu yana her sezon aynı istikrarla sakatlık yaşamayan, cezalı duruma bile düşmeyen Edin Visca yalnızca Türkiye’nin değil Avrupa’nın da gözdesi haline geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre; İstanbul ekibinde sergilediği başarılı performansla bu sezon 10 gol, 12 asiste ulaşan Boşnak futbolcuya Panzerler talip oldu. Bundesliga’nın köklü kulüpleri Wolfsburg ve Schalke’nin 28 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilendiği öğrenildi.

Wolfsburg’un başarılı futbolcuyu izletmeye başladığı kaydedilirken Schalke’nin ise Başakşehir’in skor makinesi için 10 milyon Euro’luk bir teklifle Turuncu- Lacivertliler’in kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

‘Sezon sonu bakarız’

Daha önce Trabzonspor’dan 5 milyon Euro, Birleşik Arap Emirlikleri’nden ise 10 milyon Euro’luk teklifler alan Visca’ya gelen bu önerileri düşük bulan Başakşehir yönetimi bu önerileri az bulduğu için geri çevirmişti.

Sezon sonunda şampiyonluk ipinin göğüslenmesi halinde ise sözleşmesi devam eden Visca için yapılan önerilerin değerlendirileceği gelen haberler arasında.

Krallıkta zirvede

Ligde bu sezonki 10’uncu golünü zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanında atan ve 12 asistle ligin en çok gol pası veren oyuncusu olan Bosna Hersekli futbolcu takımının ve ligin en formda ismi durumunda.

Başakşehir geçen sezona fark attı
Başakşehir geçen sezona fark attı
 

Almanya Bundesliga'da Dortmund'un puan kaybı sonrası Bayern Münih zirveye ortak oldu...

M’Gladbach 1-5 Bayern Münih (MAÇ ÖZET)Bayern Münih Bundesliga'da zirveye ortak oldu. Mönchengladbach deplasmanından 5-1'lik galibiyetle ayrılan Bavyera ekibi, Dortmund'un puan alamadığı haftada puanları 54'te eşitledi. Münih'e galibiyeti getiren golleri Javi Martinez, Thomas Müller, Serge Gnabry ve Robert Lewandowski (2) kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü Lars Stindl'den geldi.
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