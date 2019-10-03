Wolfsberger Roma Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ikinci hafta maçları başlıyor. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in grubunda yer alan Wolfsberger ile Roma bu akşam karşı karşıya gelecek. Maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Wolfsberger Roma maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa Ligi'nde heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Avusturya ekibi Wolfsberger, sahasında İtalya'nın güçlü ekibi Roma'yı konuk edecek. Deplasmandan avantajlı bir skorla dönmek isteyen Roma'da hedef üç puan. İşte, Wolfsberger Roma Avrupa Ligi maçı hakkında tüm ayrıntılar...
İtalya'nın güçlü ekibi Roma, J Grubu'nda ikinci hafta maçında 3 Ekim Perşembe akşamı Avusturya temsilcisi Wolfsberger'e konuk olacak. Saat 19.55'te başlayacak mücadele BeIN Max 1 kanalından canlı yayınlanacak.
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