Wolfcity turnuvası Antalya’da

Wolfcity Turnuvası’nın altıncı ayağı 8 Temmuz 2017 tarihinde Antalya’da düzenlenecek. 20 takımın mücadelesine sahne olacak turnuvayı kazanan takım, 2 bin 500 TL’lik ödülün de sahibi olacak.

Netmarble Türkiye, Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam için, Türkiye’nin 9 farklı ilinde düzenlediği Wolfcity Turnuvası’nın altıncı ayağını 8 Temmuz 2017 tarihinde Antalya’da gerçekleştirecek. Çakıl Gaming Center’da düzenlenecek Wolfcity Antalya Turnuvası’na 20 Takım- 100 oyuncu katılarak 2 bin 500 TL’lik ödüle ulaşmak için mücadele edecek.

Turnuvalar 9 şehirde düzenleniyor

Türkiye’de 7 yıldan fazla bir süredir oyun severler tarafından büyük bir tutkuyla oynanan Wolfteam oyuncularının sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bu ilgiyi karşılamak amacıyla Netmarble Türkiye, Bursa, Gaziantep, Ankara, Adana, Antalya, Trabzon, Kayseri, İzmir ve İstanbul olmak üzere 9 şehirde Wolfteam Türkiye Kupası 2017 kapsamında Wolfcity Turnuvası düzenliyor.

200 bin TL’lik ödül havuzu

Antalya’da düzenlenecek turnuvada başarılı olacak oyuncu ve takımlar, İstanbul’da düzenlenecek Wolfteam Türkiye Kupası 2017 finallerinde mücadele etme imkanı kazanacak. Toplam ödül havuzunun 200 bin TL’ye ulaştığı 2017 finallerine katılmanın yolu Wolfcity Turnuvası’nda başarılı olmaktan geçiyor.

Wolfteam’de sıcak saatler yaşanacak

Netmarble EMEA Pazarlama ve Mobil Direktörü Aras Şenyüz, Netmarble olarak amaçlarının Türkiye’de gençlere e-spor’dan istihdam sağlamak olduğunu söyleyerek, “Hem PC tarafında Wolfteam oyunumuzla, hem de mobil tarafında Paramanya oyunumuzla e-spor turnuvalarını düzenlemeye 2017 yılında da devam edeceğiz. Antalya’nın sıcağının turnuva salonuna da yansıyacağını, Antalyalı Wolfteam oyuncularının çekişmeli mücadelesinin seyircilere de sıcak saatler yaşatacağını düşünüyorum. Turnuvalara katılacak tüm takımlara ve oyunculara şimdiden başarılar diliyorum” dedi.