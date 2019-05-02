Wolfcity Antalya’da şampiyon HazeuP
Türkiye’nin en çok oynanan FPS oyunu Wolfteam’in Wolfteam Türkiye Kupası 2019 kapsamında düzenlenen Wolfcity turnuvalarının ilk ayağı Antalya’da düzenlendi.
Antalya’da düzenlenen ilk Wolfcity turnuvasında 16 takım, İstanbul’da yapılacak finale katılmaya hak kazanmak için mücadele etti. Büyük mücadelenin sonunda Hazeup şampiyon olmayı başaran takım oldu.
Netmarble Türkiye, Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam için, Türkiye’nin pek çok şehrinde düzenlediği Wolfcity Turnuvası’nın açılışını Antalya’da gerçekleştirdi. Mynet Espor Arena’da düzenlenen Wolfcity Antalya Turnuvası’na 16 Takım / 80 Oyuncu katıldı. İzleyicilerin de yoğun ilgi gösterdiği turnuvada HazeuP takımı güçlü rakiplerini yenerek şampiyon oldu.
Turnuvalar Türkiye’nin dört bir yanında
Türkiye’de 8 yıldan fazla bir süredir oyun severler tarafından büyük bir tutkuyla oynanan Wolfteam oyuncularının sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bu ilgiyi karşılamak amacıyla Netmarble Türkiye, ülkemizin farklı şehirlerinde Wolfteam Türkiye Kupası 2019 kapsamında Wolfcity Turnuvalarını düzenliyor. Bir sonraki turnuva 12 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da yapılacak.
Antalya’da düzenlenen turnuvada başarılı olan takım, İstanbul’da düzenlenecek Wolfteam Türkiye Kupası 2019 finallerinde de mücadele etme imkanı kazandı. 2019 finallerine katılmanın yolu Wolfcity Turnuvası’nda başarılı olmaktan geçiyor.
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