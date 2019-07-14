Wimbledon şampiyonu Novak Djokovic kimdir ve kaç yaşındadır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriWimbledon şampiyonu Novak Djokovic kimdir ve kaç yaşındadır?
GeriSpor Wimbledon şampiyonu Novak Djokovic kimdir ve kaç yaşındadır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
14.07.2019 - 21:46, Son Güncelleme:

Wimbledon şampiyonu Novak Djokovic kimdir ve kaç yaşındadır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Wimbledon şampiyonu Novak Djokovic kimdir ve kaç yaşındadır?

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler yarı finalinde, İspanyol Rafael Nadal ve Sırp raket Novak Djokovic, karşı karşıya geldi. Heyecanlı anların yaşandığı maçta, İsviçreli Roger Federer'i mağlup eden Novak Djokovic, şampiyon oldu. Maçın ardından, Novak Djokovic'in spor hayatı tenis tutkunları tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Wimbledon şampiyonu Novak Djokovic kimdir ve kaç yaşındadır?

2019 Wimbledon tek erkekler şampiyonunun Novak Djokovic olması ile beraber, Sırp tenisçinin hayatı ile ilgili bilgiler, sporseverler tarafından merak konusu oldu. 5. kez şampiyon olan ve kariyerinin 25. grand slam finalini oynayan Djokovic , Grand Slam kazanan ilk Sırp tenisçidir. İşte, 2019 Wimbledon şampiyonu Novak Djokovic'in tenis kariyeri ve hayatına ilişkin bilgiler.

NOVAK DJOKOVİC'İN SPOR HAYATI

Novak Djokovic 22 Mayıs 1987'de Belgrad'da doğmuştur. Sırp tenisçi 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 Avustralya Açık, 2011, 2015 Amerika Açık, ve 2011, 2014, 2015 Wimbledon 2016 Fransa Açık tenis turnuvalarında şampiyonluğa ulaşmıştır.

2007 yılında Federer'i yenebilen birkaç tenisçiden biridir Ayrıca Novak Djokovic 2008 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Amerikan James Blake'i 2-0 yenerek bronz madalyanın sahibi olmuştur. 2007 yılı onun için bir yükseliş yılı sayılabilir. En büyük atılımını Amerika Açık Tenis turnuvasındaki ikinciliğiyle yapmıştır. Bunun dışında 2007 yılında Roland Garros (Fransa Açık) ve Wimbledon turnuvalarında yükseldiği yarı finaller onu ne kadar yetenekli bir tenisçi olduğunu göstermektedir. Nitekim bu yarı finaller, finalde Rafael Nadal'ı 3-1 lik skorla mağlup ederek 2011 Wimbledon Şampiyonluğuna ulaşmasının ilk göstergeleri olarak kabul edilebilir. 2008 yılında Avustralya Açıknı Jo-Wilfred Tsonga'yı 4 sete yenerek kazanmıştır (Turnuva boyunca sadece bir set vermiştir). Böylece Grand Slam kazanan ilk sırp tenisçi olmuştur. Bundan sonra Indian Wells turnuvasını yine Sırp Ana Ivanovic ile kazanmıştır.

2008 yılında Roland Garros yarı finalinde Rafael Nadal'a ve Wimbledon 2. turunda Marat Safin'e 3-0 yenilerek taraftarlarını bir form düşüklüğü konusunda şüphelendirmiştir. Fakat 2008 Yaz Olimpiyat Oyunlarında James Blake'i sert kortta 2-0 yenince sert kortta ne kadar uzman olduğunu göstermiş ve taraftarlarını 2008 Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda başarılı olacağı konusunda umutlandırmıştır.

Novak Djokovic 2009 sezonuna Brisbane International turnuvasında, 1. turda aldığı Ernests Gulbis mağlubiyetiyle başlamıştır. Sonra katıldığı Sydney turnuvasında yarı finale kadar yükselmiş fakat bu turda da Jarkko Nieminen'e yenilmiştir.Avustralya Açık 2009 Turnuvasında ise çeyrek finale kadar 2 set vererek gelmiştir. Fakat çeyrek finalde Andy Roddick ile yaptığı maçta geçirdiği kramplat ve onu aşırı derecede rahatsız eden sıcak yüzünden 2-1 gerideyken(setlerde) maçtan çekilmiştir.

Aralık ayından bu yana kaybetmeden 43 maç kazanan Novak Djokovic, Guillermo Vilas'ın 46 maçlık seri ve John McEnroe'ya ait 42 maçlık sezona en iyi başlangıç rekorlarına yaklaşmıştı fakat Roland Garros Turnuvası yarı finalinde dünya 3 numarası ve en çok Grand Slam (tenis) kazanan efsane Roger Federer'e 3-1 kaybederek 44. maçında kaybetmiştir. Daha sonra dünya 1 numarası olan Đoković 2012 Wimbledon'da yarı finalde Roger Federer'e kaybedene kadar 1. numarada kalmayı başarmış, Federer'e yenildikten sonra 2. sıraya gerilemiş ve tekrar 1. numaraya yükselmiştir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Wimbledon şampiyonu Novak Djokovic kimdir ve kaç yaşındadır?
Yeni transfer Muğdat Çelik, Topuk Yaylası'nda
Dünyanın gözü bu maçtaydı... Şampiyon belli oldu
Medipol Başakşehir, Ajax'a kaybetti