Wimbledon kadınlar yarı finali hangi kanalda saat kaçta?
Wimbledon kadınlar yarı finali ile mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Yarı finalde Svitolina ile Halep ve Serena Williams ile Strycova'nın karşı karşıya geleceği Wimbledon yarı finali, büyük finalin adını belirleyecek. Peki, Wimbledon kadınlar yarı finali hangi kanalda saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşmalar hakkında bazı bilgiler
Wimbledon kadınlar yarı finali için mücadeleler başlıyor. Turnuvanın favori isimleri arasında yer alan Halep ve Serena Williams'ın da yer alacağı yarı final karşılaşmaları, canlı yayın takip edilebilecek. Peki, Wimbledon kadınlar yarı finali hangi kanalda saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
WİMBLEDON KADINLAR YARI FİNALİ HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Wimbledon kadınlar yarı finali, ilk olarak saat 15.00'da E.Svitlona ve S.Halep arasında oynanacak. Sonraki karşılaşma ise S.Williams ve B.Strycova arasında gerçekleşecek. Karşılaşmalar EuroSport 2 kanalından canlı izlenebilecek.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Johanna Konta'yı 2-0 mağlup eden Barbora Strycova, tek kadınlarda yarı finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının sekizinci gününde, 19 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Konta ile dünya sıralamasında 54. basamakta yer alan Çek Strycova çeyrek finalde karşılaştı.
Barbora Strycova, 1 saat 37 dakika süren mücadelede rakibini 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale kaldı.
Wimbledon'da ilk kez yarı finale yükselen Strycova, bu turda 11 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams'a karşı mücadele verecek.
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