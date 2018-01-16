Williams-Mercedes koltuğuna Sirotkin oturucak

Takımdan yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki Kanadalı pilot Lance Stroll'un 2018 sezonundaki takım arkadaşı, 22 yaşındaki Sergey Sirotkin olacak.

2015 ve 2016'da GP2 Serisi'nde 3. sırayı alan Sirotkin, son 2 sezondur Renault F1 Takımı'nın test pilotluğunu yapıyordu.

Williams-Mercedes ayrıca, 2011'de yaptığı ralli kazası sonucu ölümden dönen 33 yaşındaki Polonyalı sürücü Robert Kubica'nın da test pilotu olarak görev yapacağını belirtti.

2006'da başladığı Formula 1 kariyerine 2011 sezonu öncesi geçirdiği kazaya kadar devam eden Kubica, katıldığı 76 yarışta biri birincilik olmak üzere 12 kez podyuma çıkmıştı.





