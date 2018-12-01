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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
01.12.2018 - 16:02, Son Güncelleme:

Wilder Fury maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Unvan kimde kalacak?

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Wilder Fury maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Unvan kimde kalacak?

Deontay Wilder Tyson Fury maçı, boksta unvan koruma mücadelesi olacak. Ringte birbirlerine üstünlük kurmak için mücadele edecek olan Wilder ve Fury, WBC'deki unvanlarını tazelemiş olacak. Peki, boks tutkunları tarafından Türkiye'den de takip edilebilecek oaln Deontay Wilder Tyson Fury maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, dövüş sporları tutkunlarının merakla beklediği karşılaşma öncesinden bazı bilgiler

Boks camiasının yakından tanıdığı iki isim olan Deontay Wilder ve Tyson Fury, WBC unvan koruma maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi yüzleşme aşamasında gerginlik yaşayan Wilder ve Fury, ringte yumnruklarını konuşturacak. Peki, Deontay Wilder Tyson Fury maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, birçok kişinin merakla beklediği mücadele hakkında bazı bilgiler

TYSON FURY WİLDER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Boks tutkunlarının heyecanla beklediği karşılaşma için artık saatler kaldı. WBC unvan koruma maçında kozlarını paylaşacak olan Tyson Fury ve Deontay Wilder, 2 Aralık Pazar günü TSİ 07.00'da karşı karşıya gelecek. Mücadele DMAX kanalından canlı yayınlanacak.

"TYSON FURY ÖLÜMDEN DÖNDÜ"

İki yıllık doping cezasını tamamladıktan sonra geçtiğimiz haziran ayında yeniden ringlere dönen Tyson Fury ile ilgili babası John Fury'den gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi.

BBC'ye konuşan baba Fury, "Çingene Kralı" lakabıyla da bilinen oğlunun prematüre doğduğunu ve iki kez de ölümden döndüğünü söyledi. İşte babasının ünlü boksör hakkında ortaya attığı gerçekler:

- Tyson, henüz 6,5 aylıkken doğmuştu ve nefes almakta güçlük çekiyordu. Zaten doktorların hiçbiri de yaşayabileceğine dair umutlu değildi. Tyson'dan önce de birkaç çocuğumuzu kaybetmiştik ama o, ilk günden beri hep hakkındaki olumsuz iddialara meydan okuyarak hayatta kaldı. Belki de bu, onun hayat tarzı.

- Onun o günlerini ve şimdi ulaştığı noktayı düşündüğümde yalnızca şunu söyleyebilirim: Kesinlikle olağanüstü şeyler oldu. Küçüklüğünde de sürekli halüsinasyonlar görüyordu. Sürekli aslanların kendi ayaklarını yediğini ya da perdelerin yandığını düşünüyordu. Bununla birlikte yüksek ateş problemi de vardı. Genellikle başına buz koyarak ateşini düşürür ya da doktora götürürdük.

- Doping testinin pozitif çıkmasından sonraysa başı hep yerdeydi. 'Artık kimse bana ilgi duymuyor. Bundan böyle dövüşmek istemiyorum. Artık yaşamak da istemiyorum, ölmek istiyorum.' diyordu. Bu sözlerden sonra dehşet ve korku içinde yaşamaya başladım çünkü 10 dakika sonrasının ne getireceğini bilmiyordum. Kötü bir haber alabileceğim için telefonları açmaya korkar hâle gelmiştim.

- Kendi kendime eğer onunla uyumam gerekiyorsa bunu yapacağımı söyledim. Sonunda yattığı odanın önüne bir kanepe yerleştirdim ve böylece onu bir an olsun gözümün önünden ayırmadım. Birkaç değil, bir kamyon dolusu gözyaşı döktüm.

- Üç ay boyunca evde kaldı ve hiç bokstan bahsetmedi. Yürüyüşe, yemeğe gittik. Saatlerce aile yaşamından konuştuk. Kendisini daha iyi hissetmeye başladığını düşündüğümde ona 'Hayat, en kırılgan şeydir ve sen çok şanslısın. Sağlığı için her şeyini feda edecek insanlar var. Hayatta her zaman beterin beteri vardır. Sen dağları aştın, haydi devam et.' dedim.

- Eğer Wilder'ı yenerse o, dünyanın en çok konuşulan kişisi olacak. Yenilirse de hâlâ benim oğlum ve ona verdiğim değer asla azalmayacak. 

YÜZLEŞMEDE BÜYÜK GERGİNLİK

Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet unvan maçı öncesi ABD'li Deontay Wilder ile İngiliz Tyson Fury, basın toplantısı düzenledi. Karşılaşmanın yapılacağı ABD'nin Los Angeles kentinde gazetecilerin karşısına çıkan Wilder ve Fury'nin iddialı açıklamalarda bulunduğu basın toplantısı, gergin geçti.

Kariyerinin en büyük maçına çıkacağını belirten 30 yaşındaki Fury, "Bu sözlerimi bir kenara yazın, onu nakavt edeceğim. Wilder sert bir adam değil, sadece rol yapıyor. Antrenman ve hazırlık sürecini sakatlık olmadan atlattım. Şu ana kadar her şey harika gitti. Maçta stratejimi ringe yansıtarak kazanacağım." ifadelerini kullandı.

Beklediği anın geldiğini vurgulayan 33 yaşındaki Wilder ise "Şimdi benim zamanım. Fury'nin devri, Klitschko'yu yendiğinde kapandı. Sabırla bekledim ve benim zamanım geldi. Tyson Fury'yi nakavt edeceğim. Gerçek bir boksör olmadığımı söylüyorlar. Aynı şeyi Bermane Stiverne'i yendiğimde de söylemişlerdi. Fury'yi yeneceğim ve kimin daha iyi olduğunu herkese göstereceğim." değerlendirmesinde bulundu.

İki boksör, basın toplantısının ardından her unvan maçı öncesinde olduğu gibi ayağa kalkıp karşılıklı durarak birbirlerine meydan okudu. Bir süre tartışan Wilder ve Fury'nin ekibindekilerin de tartışmaya dahil olmasıyla iki boksörün buluşması gergin bir şekilde tamamlandı.

Unvanın sahibi Wilder, bugüne kadar ringe çıktığı 40 maçta da galip gelirken, bunların 39'unda rakiplerini nakavt etti. Fury ise 19'u nakavtla olmak üzere çıktığı 27 maçın tamamını kazandı.

Wilder ile Fury arasındaki WBC unvan maçı, 2 Aralık Pazar günü TSİ 07.00'de Staples Center'da yapılacak.

Erken kapıştılar!WBC boks ağır sıklet unvan maçında karşılaşacak Fury ve Wilder, 2 Aralık'ta Los Angeles'taki karşılaşma öncesi gazetecilerin karşısına çıktı. İki boksör, basın toplantısının ardından her unvan maçı öncesinde olduğu gibi ayağa kalkıp karşılıklı durarak birbirlerine meydan okudu. Bir süre tartışan Wilder ve Fury'nin ekibindekilerin de tartışmaya dahil olmasıyla iki boksörün buluşması gergin bir şekilde tamamlandı.
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TYSON FURY KİMDİR?

Tyson Fury, 12 Ağustos 1988 yılında İngiltere'nin Manchester şehrinde dünyaya gelmiştir. 2015 yılında uzun süredir şampiyon olan Wladimir Klitschko'yu mağlup eden ve ağır siklet şampiyonu olan Fury, aslen İrlanda'lı olmasına rağmen İrlanda'yı Olimpiyat Oyunları'nda temsil etme talebi reddetmiş ve daha sonraları soy ağacını Belfast ve Galway'deki akrabalarına dayandırmayı başarınca Olimpiyatlar'da hem Büyük Britanya hem İrlanda'yı temsil etme hakkı kazanmıştır.

Fury, İngiltere'yi ve İrlanda'yı amatör olarak temsil etti ve 2008'de ABA şampiyonasını kazanarak aynı yıl profesyonel oldu. O günden sonra Britanya Boks Denetim Kurulu ağır siklet unvanını iki kez elinde tuttuğu gibi, İngiliz, Avrupa, İngiliz Milletler Topluluğu ve İrlanda ağır siklet unvanlarına da erişti.

2.06 boyunda olan Tyson Fury, 216 cm kanat açıklığına sahiptir.

DEONTAY WİLDER KİMDİR?

Deontay Wilder, 22 Ekim 1985 tarihinde ABD Alabama'da  dünyaya gelmiştir. 2.01'lik boya sahip olan Wilder, 211 cm'lik kanat açıklığına sahiptir. 

Wilder, Ekim 2005 yılında boksa başladı. 2007 yılına gelindiğinde Ulusal Altın Eldiven'i kazandı ve 91 KG'da ABD şampiyonluğu yaşadı.

Wilder'in bu spora başlamasında ki asıl sebep yürüme engelli doğacağı kızını iyileştirebilmek için çok para kazanmaktı. Kazandığı paralarla kızını tedavi ettirdi.

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