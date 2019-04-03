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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: AA / Foto: AP
03.04.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Westbrook'tan tarihi performans! 51 yıl sonra...

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Westbrook'tan tarihi performans! 51 yıl sonra...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'un üstün performansıyla rekora imza attığı mücadelede Los Angeles Lakers'ı 119-103 mağlup etti.

Batı Konferansı'nda play-off'a kalmayı garantileyen Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı
119-103'lük skorla yenerek sezonun 45. galibiyetini aldı.

Thunder'da 20 sayı, 21 asist ve 20 ribauntluk performansıyla galibiyette başrolü oynayan Westbrook, NBA'de üç istatistikte 20 barajına 51 yıl sonra ulaşarak adını tarihe yazdırdı. Paul George ve Jerami Grant 19'ar sayı, Steven Adams ise 13 sayıyla galibiyete katkı yapan diğer oyuncular oldu.

Westbrook'un tarihi başarısını NBA'de daha önce sadece Wilt Chamberlain, 1968 yılında Pistons'a karşı 22 sayı, 25 ribaunt ve 21 asistlik performansıyla gerçekleştirmişti.

Play-off'a kalma şansını kaçırmasının ardından birçok yıldız oyuncusundan yoksun olarak maça çıkan Lakers'ın en skorer oyuncusu, 23 sayı kaydeden Kentavious Caldwell-Pope oldu.

- Warriors, Cousins ile kazandı

Son iki yılın şampiyonu Golden State Warriors, konuk ettiği Denver Nuggets'ı 116-102 mağlup ederek Batı Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.

Sezonun 53. galibiyetine uzanan Warriors'ta DeMarcus Cousins 28 sayı, 13 ribaunt ve 5 asist, Kevin Durant 21 sayı ve 6 asist, Stephen Curry ise 17 sayıyla oynadı.

Bu sezon 26. kez kaybeden Batı Konferansı ikincisi Nuggets'ta Jamal Murray, 17 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olarak öne çıktı.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 119-103
San Antonio Spurs-Atlanta Hawks: 117-111
Sacramento Kings-Houston Rockets: 105-130
Golden State Warriors-Denver Nuggets: 116-102

Giannis harika bitirdi...

Antetokounmpo potaya uzadıMilwaukee Bucks’ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, Brooklyn Nets potasına bıraktığı smaçla galibiyetin habercisi oldu.
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Westbrooktan tarihi performans 51 yıl sonra...

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