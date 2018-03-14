Westbrook'dan 100. triple double!
Oklahoma City Thunder'ın Atlanta Hawks'ı 119-107 yendiği maçta Russell Westbrook kariyerinde 100. kez triple double yaparak 100'ler Kulübü'nde Oscar Robertson, Magic Johnson ve Jason Kidd'e katıldı. Westbrook 32 sayı (12/20 saha içi), 12 ribaund, 12 asistle oynadı.
Üçüncü çeyrekte sakatlanan Paul George maça devam edemedi, sakatlığı devam eden Steven Adams'ın yerine Dakari Johnson ilk beşte başladı. Carmelo anthony 21 (6/11 üçlük), Jerami Grant 20 sayıyla Oklahoma'nın diğer skorerleri oldu.
Atlanta'da Taurean Prince 25, Dennis Schröder 19 sayı kaydetti. (NBAGünlükleri)
EN ÇOK TRIPLE DOUBLE YAPANLAR
1. Oscar Robertson 181
2. Magic Johnson 138
3. Jason Kidd 107
4. Russell Westbrook 100
5. Wilt Chamberlain 78
6. LeBron James 68
7. Larry Bird 60
8. Fat Lever 43
9. James Harden 34
10.Bob Cousy 33
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