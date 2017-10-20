Westbrook kaldığı yerden devam!

33 dakika sahada kalan Westbrook 7/10 serbest atış, 7/11 iki sayı isabetiyle 21 sayı atarken 10 ribaund, 16 asistle triple double yaptı, 7 de top kaybetti. Oklahoma'nın yeni iki starı Carmelo Anthony 22 sayı (3/10 üçlük), 1 ribaund, 1 asist, Paul george 28 sayı (6/13 üçlük, 6 ribaundla oynadı ve böylece Oklahoma'nın büyük üçlüsünden 71 sayı geldi.

New York Knicks'in Letonyalı genç yıldızı 31 sayı (2/6 üçlük), 12 ribaund, 1 asist, 1 blokla oynarken arkadaşları tarafından yalnız bırakıldı. Knicks'te Enes Kanter eski takımına karşı 10 sayı, 7 ribaund, 3 top çalma ile oynadı, konuk ekibin diğer oyuncuları tek hanelerde kaldı.(Basketfaul)