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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
11.04.2018 - 14:47, Son Güncelleme:

Westbrook bu gece 16 ribaunt alırsa...

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Westbrook bu gece 16 ribaunt alırsa...

Oklahoma City Thunder'ın asi oyuncusu Russell Westbrook tarih yazmanın eşiğinde. Normal sezonun son gecesinde ihtimallere, iddaa notlarına göz atalım...

Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 

- Minnesota'da Taj Gibson'ın yetişmesi bekleniyor. Denver'da önemli bir eksik yok.

- Denver son 6 maçını kazandı, Minnesota'nın 2 maçtır firesi yok.

- Kaybeden play-off dışında kalacak. Denver kazanırsa 6. veya 7. olma ihtimali var. 

En Çok Oynanan Bahis
  • 805(L:212,5)Min Timberwolves - Den Nuggets
    3
    Altı
    1,70
    905kez oynandı
Hemen Oyna

Portland Trail Blazers - Utah Jazz

- Utah'ta Dante Exum belirsiz. Warriors maçını bitirememişti.

- Portland cephesinde önemli eksik yok.

- Portland son 4 maçını kaybetti, Utah son 6 maçını kazandı.

- Kazanan, Batı'nın 3 numarası olacak.

Maç Sonucu Bahsini Seç

Westbrook bu gece 16 ribaunt alırsa sezonu triple-double ortalamayla bitirecek.

- Geçtiğimiz sezon triple-double ortalamayla sezonu bitirdiğinde, 1961-62 sonrası bir ilk yaşanmıştı.

- Oscar Robertson'ın yaptığı bir daha tekrarlanamaz deniyordu ama Russell Westbrook adını tarih kitaplarına yazdırmıştı.

- Eğer bu gece, Memphis karşısında 16 ribaunt alırsa, hem tarihte ilk defa 2 sezon triple-double ortalaması tutturan oyuncu olarak tarihe geçecek, hem de bunu iki sezon üst üste başaran ilk ve tek isim olacak.

- Russell Westbrook bu sezon Memphis'e karşı 2 kere mücadele etti. "21.5 sayı - 14.5 asist - 12 ribaunt" ortalaması tutturdu.

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