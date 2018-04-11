Westbrook bu gece 16 ribaunt alırsa...
Oklahoma City Thunder'ın asi oyuncusu Russell Westbrook tarih yazmanın eşiğinde. Normal sezonun son gecesinde ihtimallere, iddaa notlarına göz atalım...
Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets
- Minnesota'da Taj Gibson'ın yetişmesi bekleniyor. Denver'da önemli bir eksik yok.
- Denver son 6 maçını kazandı, Minnesota'nın 2 maçtır firesi yok.
- Kaybeden play-off dışında kalacak. Denver kazanırsa 6. veya 7. olma ihtimali var.
Portland Trail Blazers - Utah Jazz
- Utah'ta Dante Exum belirsiz. Warriors maçını bitirememişti.
- Portland cephesinde önemli eksik yok.
- Portland son 4 maçını kaybetti, Utah son 6 maçını kazandı.
- Kazanan, Batı'nın 3 numarası olacak.
Westbrook bu gece 16 ribaunt alırsa sezonu triple-double ortalamayla bitirecek.
- Geçtiğimiz sezon triple-double ortalamayla sezonu bitirdiğinde, 1961-62 sonrası bir ilk yaşanmıştı.
- Oscar Robertson'ın yaptığı bir daha tekrarlanamaz deniyordu ama Russell Westbrook adını tarih kitaplarına yazdırmıştı.
- Eğer bu gece, Memphis karşısında 16 ribaunt alırsa, hem tarihte ilk defa 2 sezon triple-double ortalaması tutturan oyuncu olarak tarihe geçecek, hem de bunu iki sezon üst üste başaran ilk ve tek isim olacak.
- Russell Westbrook bu sezon Memphis'e karşı 2 kere mücadele etti. "21.5 sayı - 14.5 asist - 12 ribaunt" ortalaması tutturdu.
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