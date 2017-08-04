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Wawrinka sezonu kapattı

İsviçreli tenisçi Stanislas Wawrinka, dizindeki sakatlık nedeniyle sezonu kapattığını açıkladı.

AA
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Tek erkeklerde dünya sıralamasının 4. basamağında yer alan Wawrinka, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyata alınacağını ve bu sezonun kalan turnuvalarında mücadele edemeyeceğini söyledi.

Bu sezon Fransa Açık'ta final, Avustralya Açık'ta ise yarı finale kalma başarısı gösteren 32 yaşındaki tenisçi, iyileşmesinin ardından uzun yıllar kariyerine devam etmek istediğini de vurguladı.

Wawrinka, 2014'te Avustralya Açık, 2015'te Fransa Açık ve geçen yıl ise ABD Açık grand-slam turnuvalarından zaferle ayrılmıştı.

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