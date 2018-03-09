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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol Warriors, Durant ile kazandı!
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Basketbol
aa-spor
09.03.2018 - 10:36, Son Güncelleme:

Warriors, Durant ile kazandı!

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Warriors, Durant ile kazandı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, konuk ettiği San Antonio Spurs'ü 110-107 mağlup etti.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Golden State Warriors, özellikle son çeyrekteki etkili performansının yardımıyla Oracle Arena'da ağırladığı San Antonio Spurs'ü 110-107 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Sezonun 51'inci galibiyetine uzanarak Batı Konferansı'nda liderlik mücadelesini sürdüren Warriors'ta all-star Kevin Durant 37 sayı ve 11 ribauntluk performansıyla galibiyette başrolü oynadı. JaVale McGee ve Klay Thompson 13'er sayı atarken, Draymond Green ise 11 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptı. Stephen Curry ise ilk periyotun başlarında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bu sezon 28'inci kez kaybeden Spurs'te LaMarcus Aldridge 30 sayı ve 17 ribaunt, Kyle Anderson 12 sayı ve 11 ribauntla double-double yapmasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi.

ERSAN'IN PERFORMANSI YETMEDİ

Play-off'a kalma mücadelesi veren Doğu Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında Miami Heat, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 108-99 mağlup etti.
Sezonun 35'inci galibiyetini elde eden Heat'te Hassan Whiteside 26 sayı ve 8 ribaunt, Dwyane Wade 16 sayı ve 6 ribaunt, Josh Richardson ise 13 sayıyla maçı tamamladı.

Sixers'ın sezonun 29'uncu mağlubiyetini aldığı karşılaşmada Dario Saric 20 sayı ve 10 ribaunt, Joel Embiid 17 sayı ve 7 ribaunt, JJ Redick 18 sayı, oyuna sonradan girerek 20 dakika süren alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 5 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 1 blokluk performans sergiledi.

THUNDER'I WESTBROOK İLE GEORGE TAŞIDI

Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde Oklahoma City Thunder, baştan sona üstün götürdüğü maçta Phoenix Suns'ı 115-87 yendi.
Bu sezon 38'inci kez kazanan Thunder'ın all-star oyuncusu Russell Westbrook 27 sayı, 9 asist ve 8 ribaunt, Paul George 21 sayı, Steven Adams 16 sayı ve 12
ribaunt, Corey Brewer 17 sayı üretti.

Üst üste 4'üncü kez kaybeden Suns'ta Devin Booker'ın 30 sayı ve 6 ribauntluk performansı, galibiyet için yeterli olmadı.
NBA'e 10 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 111-125
Miami Heat-Philadelphia 76ers: 108-99
Minnesota Timberwolves-Boston Celtics: 109-117
Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 115-87
Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 110-107

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