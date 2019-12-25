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GeriFutbol Volkan Şen'den boşanma davası açan eşine tazminat itirazı
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Futbol
25.12.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Volkan Şen'den boşanma davası açan eşine tazminat itirazı

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Volkan Şen'den boşanma davası açan eşine tazminat itirazı

Kariyerine Adana Demirspor'da devam eden Volkan Şen'den kendisine boşanma davası açan eşine tazminat itirazı geldi.

Ünlü futbolcunun ABD'li eşi Victoria Leanne Lira Şen, 7 yıllık eşine boşanma davası açmış, iki çocuğu ve kendisi için 30 bin sterlin (yaklaşık 230 bin lira) nafaka ve 600 bin sterlin (yaklaşık 4.6 milyon lira) tazminat istemişti.

ABD'li eş, Şen'in yakın arkadaşı Yasin Taşkın'la sürekli evde vakit geçirdiğini, Taşkın'a özel oda verildiğini iddia etmiş ve bu konu evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açmıştı.

Sabah gazetesinin haberine göre Volkan Şen, iddiaların tamamen gerçeğe aykırı olduğunu öne sürerek son bir yıldır hiçbir kulüpte oynamadığı için maddi olarak zor günler geçirdiğini söyledi.

 

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