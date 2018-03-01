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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Sıradaki Haber:Arkasspor, grubu galibiyetsiz tamamladı!

Voleybol
aa-spor
01.03.2018 - 16:47, Son Güncelleme:

Voleybolda rakipler belli oluyor!

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Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri yarın belli olacak.

Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) Lüksemburg'da bulunan merkez ofisinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak. Kura çekimine Türkiye'den kadınlarda Galatasaray ve VakıfBank, erkeklerde ise Halkbank katılacak.
Gerçekleşecek kura çekiminde CEV Şampiyonlar Ligi erkekler ve kadınlarda dörtlü finallere ev sahipliği yapacak takımlar da açıklanacak.

ERKEKLER

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde 12'li play-off turu ilk karşılaşmaları 13-15 Mart'ta, rövanşları ise 20-22 Mart'ta oynanacak.
Rakibine her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuracak ekip, adını 6'lı play-off turuna yazdıracak. Eğer her iki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak altın seti kazanan ekip, 6'lı play-off turunda yerini alacak.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi play-off turunda şu takımlar yer alacak:

Türkiye: Halkbank
Almanya: VfB Friedrichshafen, Berlin Recycling Volleys
İtalya: Sir Colussi Sicoma, Cucine Lube, Trentino Diatec
Rusya: Lokomotiv Novosibirsk, Zenit Kazan
Polonya: PGE Skra, Zaksa, Wegiel
Fransa: Chaumont VB 52 Haute Marne
Ev sahibinin yerini alacak takım: Noliko (Belçika)

KADINLAR

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 6'lı play-off turu ilk karşılaşmaları 20-22 Mart, rövanşları ise 3-5 Nisan'da oynanacak.
Bu turda rakibine her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuracak ekip, adını Dörtlü Final'e yazdıracak. İki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak altın seti kazanan takım, Dörtlü Final'deki yerini alacak.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turunda mücadele edecek takımlar şöyle:
Türkiye: VakıfBank
İtalya: Igor Gorgonzola, Imoco Volley
Rusya: Dinamo Kazan
Romanya: CSM Volei Alba
İsviçre: Volero
Ev sahibinin yerini alacak takım: Galatasaray (Türkiye)

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