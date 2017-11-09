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Voleybolda Gaziantep rüzgarı

Voleybol Bayanlar 2. Ligi 6. Grup’ta mücadele eden Gazantep Merinos, 3. hafta maçında konuk ettiği Hatay Defne Gençlik ve Spor Kulübü’nü 3-0 yenerek, namağlup liderliğini sürdürdü.

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Merinos, Talat Özkarslı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın setlerini 25-23, 25-17 ve 25-15’lik skorlarla kazandı.

Gaziantep’in diğer temsilcisi Zeugma Gençlik Spor Kulübü ise, aynı salonda karşılaştığı Amed Spor’a büyük çekişmeye sahne olan bir mücadele sonunda 3-2 (19-25, 28-30, 23-25, 25-11 ve 8-15 ) mağlup oldu. Ligdeki ilk sezonunu yaşayan Zeugma, 2. maçında 2. yenilgisini alırken, Amedspor 3. karşılaşmasında 2. kez sahadan galip ayrıldı.

Gaziantepli voleybolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmaları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile Voleybol İl Temsilcisi Behzat Şençay da izledi.

Voleybol Bayanlar 2. LigiGazantep Merinos
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