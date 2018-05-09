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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Voleybol
Süleyman ARAT
09.05.2018 - 09:16, Son Güncelleme:

Voleybolda da Euroleague geliyor

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Voleybolda da Euroleague geliyor

Voleybolun devleri Türkiye, İtalya, Rusya ve Polonya takımlarının başlattığı girişimde son noktaya gelindi. Avrupa Ligi’nin durumu bu yıl netleşecek ve organizasyon gelecek yıl hayata geçirilecek.

CEV ve FIVB’nin uyum içinde takvim yapamaması, sonunda dünya voleybol devlerini basketbol benzeri bir EuroLeague uygulamasına geçmeye yöneltti. Voleybolun Avrupa’daki devleri Türkiye, İtalya, Rusya ve Polonya takımlarının başlattığı girişimde artık son noktaya gelindiği ve Avrupa Ligi’nin bu yıl netleşip, gelecek yıl da hayata geçirileceği öğrenildi. Milli maç sezonunun uzunluğu ve önemli turnuvalarla maç takvimlerinin çakışmasından yaka silken kulüpler sonunda basketboldakine benzer uygulamanın tek çıkış olduğunda birleşti

Düzensiz takvim şikayeti

Mevcut takvimde oyuncuların tedavi olamadığı ve dinlenme fırsatı bulamadığını belirten kulüplerin yöneticileri, CEV (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) ve FIVB (Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği) turnuvalarının uzunluğu ve takvimlerin çakışması yüzünden âdeta ceza çeker hâle geldi. Üst düzey kulüp yöneticileri, “Dünya yıldızlarını ligimize getiriyoruz ancak düzensiz takvim yüzünden sakatlık riskiyle sezon zor bitiyor. Oyuncuya büyük paraları veren kulüpler böylesine karmaşık bir takvim yüzünden işin içinden çıkamıyor. Basketboldakine benzer bir uygulama şart” dedi

En yakın tatil Temmuz’da

Sultanlar Ligi 26 Nisan’da sona erdi. 5-6 Mayıs’ta G.Saray ve VakıfBank, Avrupa şampiyonluğu için dörtlü finale gitti. 7 Mayıs’ta Türkiye’ye dönen oyuncular, 8 Mayıs’ta da milli takım kampına girdi. Tek idmanla aynı akşam Belçika’ya geçen milliler, yarın ve Perşembe günü hazırlık maçları yapacak. Daha sonra Milli Takım, 11 Mayıs ile 1 Temmuz arası ABD, Türkiye, Sırbistan, Tayland, Almanya’da 15 karşılaşma yapacak. Ayrıca, Akdeniz Oyunları’nda da kritik maçlara çıkılacak. En yakın tatil ise Temmuz ayında 3 haftalık bir periyodu kapsayacak.

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