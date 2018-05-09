Voleybolda da Euroleague geliyor
Voleybolun devleri Türkiye, İtalya, Rusya ve Polonya takımlarının başlattığı girişimde son noktaya gelindi. Avrupa Ligi’nin durumu bu yıl netleşecek ve organizasyon gelecek yıl hayata geçirilecek.
CEV ve FIVB’nin uyum içinde takvim yapamaması, sonunda dünya voleybol devlerini basketbol benzeri bir EuroLeague uygulamasına geçmeye yöneltti. Voleybolun Avrupa’daki devleri Türkiye, İtalya, Rusya ve Polonya takımlarının başlattığı girişimde artık son noktaya gelindiği ve Avrupa Ligi’nin bu yıl netleşip, gelecek yıl da hayata geçirileceği öğrenildi. Milli maç sezonunun uzunluğu ve önemli turnuvalarla maç takvimlerinin çakışmasından yaka silken kulüpler sonunda basketboldakine benzer uygulamanın tek çıkış olduğunda birleşti
Düzensiz takvim şikayeti
Mevcut takvimde oyuncuların tedavi olamadığı ve dinlenme fırsatı bulamadığını belirten kulüplerin yöneticileri, CEV (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) ve FIVB (Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği) turnuvalarının uzunluğu ve takvimlerin çakışması yüzünden âdeta ceza çeker hâle geldi. Üst düzey kulüp yöneticileri, “Dünya yıldızlarını ligimize getiriyoruz ancak düzensiz takvim yüzünden sakatlık riskiyle sezon zor bitiyor. Oyuncuya büyük paraları veren kulüpler böylesine karmaşık bir takvim yüzünden işin içinden çıkamıyor. Basketboldakine benzer bir uygulama şart” dedi
En yakın tatil Temmuz’da
Sultanlar Ligi 26 Nisan’da sona erdi. 5-6 Mayıs’ta G.Saray ve VakıfBank, Avrupa şampiyonluğu için dörtlü finale gitti. 7 Mayıs’ta Türkiye’ye dönen oyuncular, 8 Mayıs’ta da milli takım kampına girdi. Tek idmanla aynı akşam Belçika’ya geçen milliler, yarın ve Perşembe günü hazırlık maçları yapacak. Daha sonra Milli Takım, 11 Mayıs ile 1 Temmuz arası ABD, Türkiye, Sırbistan, Tayland, Almanya’da 15 karşılaşma yapacak. Ayrıca, Akdeniz Oyunları’nda da kritik maçlara çıkılacak. En yakın tatil ise Temmuz ayında 3 haftalık bir periyodu kapsayacak.
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