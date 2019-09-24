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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
24.09.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Vodafone 5G ESL Mobile Open’da final heyecanı başladı

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Vodafone 5G ESL Mobile Open’da final heyecanı başladı

Vodafone-ESL iş birliğiyle düzenlenen, dünyanın ilk uluslararası 5G mobil espor turnuvası “Vodafone 5G ESL Mobile Open”da final heyecanı başladı.

Milano Oyun Haftası kapsamında 28-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek büyük final, Vodafone’un 5G mobil şebekesi üzerinden canlı oynanacak. Büyük finale Türkiye’den katılmaya hak kazanan KAOS, Futbolist ve İstanbul Wild Cats takımları, 29 Eylül Pazar günü oynanacak PUBG Mobile finalinde dünyanın en iyi takımlarıyla yarışacak.

Böylece, espor tarihinde ilk defa tüm etkinlik kesintisiz ve yoğun bir rekabet ortamı sağlayacak şekilde mobil 5G şebekesi üzerinden gerçekleştirilecek. Büyük final, aynı zamanda Vodafone’un oyun sektörüne yönelik yüksek hızlı ve gerçek zamanlı 5G şebekesinin performansının sergilendiği ilk büyük etkinlik olacak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy şunları söyledi:

“Vodafone olarak hem dünyada hem de Türkiye’de espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biriyiz. Türkiye’de espor pazarına 2 yıl önce gençlik markamız FreeZone ile girdik. 2017’de esporun en güçlü takımlarından Bahçeşehir SuperMassive eSports’un iş ortağı, 2018’de ise Türkiye’nin en büyük profesyonel espor ligi League of Legends Şampiyonluk Ligi’nin isim sponsoru olduk. İki yılda espor pazarına yaklaşık 12 milyon TL’lik yatırım yaptık. 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL’ye ulaşmasını planlıyoruz. Grubumuzun tüm dünyada ESL iş birliğiyle düzenlediği ‘Vodafone 5G ESL Mobile Open’ mobil espor turnuvası da Vodafone’un düşük gecikme süresi ve ultra yüksek hızlar sunan gerçek zamanlı 5G şebekesinin potansiyelini milyonlarca oyunsevere göstermek açısından önem taşıyor. 5G şebekemizle, oyunculara istedikleri yerden mobil cihazlarıyla yüksek performansla oyun oynama imkânı sunuyoruz. Final heyecanı yaşadığımız bu büyük turnuvada ülkemizi temsil edecek takımlara başarılar diliyoruz.”

Vodafone 5G ESL Mobile Open’da final heyecanı başladı

Online elemeler 3 kıtada 3 ay sürdü

Mayıs sonunda başlayan “Vodafone 5G ESL Mobile Open” turnuvasına, Vodafone’un faaliyet gösterdiği, Türkiye dahil 17 ülkeden yaklaşık 600 bin oyuncu katıldı. Online mobil oyun dünyasının en popüler oyunlarından arcade yarış oyunu “Asphalt 9: Legends” ve çokoyunculu savaş oyunu “PUBG Mobile” için ayrı fikstürlerin uygulandığı turnuvada, 3 kıta arasında 3 ay süren online elemeler sonucu toplam 56 finalist Milano’ya gitmeye hak kazandı. “Asphalt 9: Legends” finalinin 28 Eylül’de, “PUBG Mobile” finalinin ise 29 Eylül’de oynanacağı turnuvada, dünyanın en iyi 10 takımı arasında yer alma başarısı gösteren Türk takımları KAOS, Futbolist ve İstanbul Wild Cats, PUBG Mobile finalinde mücadele edecek. PUBG Mobile finali, 29 Eylül’de Vodafone FreeZone YouTube kanalından canlı olarak ve Türk yorumcuların sunumuyla izlenebilecek.

Toplam ödül 165 bin avro

“Vodafone 5G ESL Mobile Open” finalinde toplam 165 bin avroluk para ödülü dağıtılacak. “Asphalt 9: Legends” finalinde dereceye girenlere toplam 45 bin avro, “PUBG Mobile” finalinde dereceye girenlere ise toplam 120 bin avroluk para ödülü verilecek. Ayrıca, tüm finalistlere, 5G uyumlu akıllı telefonlar ve başka ödüller de sunulacak.

Vodafone FreeZone’dan PUBG Mobile ayrıcalığı

Vodafone FreeZone, PUBG Mobile oynamayı seven gençlere Gamer Paketleri ile destek oluyor. Vodafone FreeZone Gamer Paketleri ile gençler PUBG Mobile, YouTube ve Discord uygulamalarını sınırsız kullanabiliyor. Ayrıca, her ay efsane hediyeler kazanma şansı yakalıyor. Haziran-Ağustos dönemi yarışmasında Gamer Paketi sahiplerine Milano Oyun Haftası seyahati kazanma ve “Vodafone 5G ESL Mobile Open” finallerini yerinde izleme fırsatı sunuldu. Yarışmayı kazanan talihli, PUBG Mobile videoları çeken YouTuber Ersin Yekin ile Milano Oyun Haftası’nda finali yerinde izleyecek.

 

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