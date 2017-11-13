Vodafone 39'uncu İstanbul Maratonu'nda önemli hata

Dünya çapından 100'ün üzerinde ülkenin vatandaşlarının katılımıyla 125 bin kişinin koştuğu maratonda Akgün, kendi kategorisinde birinci olduğunu düşünürken sonuçları inceleyince üçüncü olduğunu öğrendi. Bu kategoride ilk iki sırayı elde eden sporcuların ise kadın göğüs numarasıyla koşan erkekler olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre 15K'da yarışmayı genel klasmanda 159'uncu, Türk kadınlar arasında ise 3'üncü sırada bitiren Selma Akgün, aslında bu kategoriye katılan Türk kadınlar arasında birinci. Ancak yarışı önünde bitiren 2 erkek atletin yanlışlıkla kendilerini kadın kategorisine kaydettirmeleri böyle bir skandala sebep oldu.

Masterlar kategorisinde 3 bin metrede Türkiye rekortmeni olan, Balkan ve Avrupa çapında birçok derecesi bulunan İzmir Atletizm Kulübü sporcusu Selma Akgün, büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Yarışma boyunca kategorimde önümde beni geçecek atlet görmedim. Rakiplerimin hepsini tanıyorum ve göğüs numaralarına kadar biliyorum. Sonuçlar açıklandığında 3'üncü olduğumu ve ilk iki atletin erkek olduğunu görünce şoke oldum. Organizasyon komitesinin bu yanlışlığı düzelteceğine inanıyorum. Bir yarışmada birinci de 20'nci de olabilirsiniz önemli olan hak edenin hak ettiği şekilde emeğinin karşılığını alması. Bir kadına ait olan numara ile koşan erkek sporcunun niyetini anlayabilmiş değilim" dedi.