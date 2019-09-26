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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
26.09.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Vladimir Stimac kimdir kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

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Vladimir Stimac kimdir kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Vladimir Stimac, Fenerbahçe Beko'ya transfer olmasının akabinde araştırılan isim olmaya başladı. 2,08'lik boyu ile dikkat çeken Vladimir Stimac, kariyeri ile ön plana çıkıyor. Daha önce de Avrupa Ligi kariyeri bulunan Vladimir Stimac, Sırbistan Milli Takımı'nda forma giymiştir. Peki, Vladimir Stimac kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda forma giydi? İşte, deneyimli basketbolcu hakkında bazı bilgiler

Deneyimli basketbolcu Vladimir Stimac, 25 Ağustos 1987 tarihinde Belgrad'da dünyaya geldi. Anadolu Efes forması giymiştir. 2,08 boyundaki profesyonel oyuncu Pivot mevkiinde oynamaktadır.

Kariyerine ülkesinde başlayan Stimac, ilk olarak Beovuk Belgrad formasını 2004-2005 sezonunda giydi. Ardından Litvanya’ya geçen Stimac, burada da kısa bir dönem Zalgiris’te oynadı. Daha sonra Letonya’da Valmiera ile 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarını tamamlayan Stimac, 2008-2009’da ise ülkesine Kızılyıldız formasıyla dönüş yaptı. Burada hem Sırbistan’da hem de Eurocup’ta başarılı performanslar ortaya koyan Stimac, 2010-2011 sezonunu ise Çekya’nın Nymburk ve Letonya’nın Ventspils ekiplerinde geçirdi.

Vladimir Stimac, Türkiye’deki ilk macerasını 2011-2012 sezonunda Olin Edirne’de yaşadı. Edirne ekibinde 30 lig maçına çıkan Stimac, 14.8 sayı, 9.9 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekti. Stimac, iyi bir sezon geçirdiği ligimizde bu kez Banvit formasıyla kariyerine devam etti. Bandırma ekibiyle 2012-2013 sezonunda BSL finali oynamayı başaran Stimac, burada da 9.0 sayı ve 7.5 ribaund ortalamaları tutturdu. Başarılı oyuncu, Banvit formasıyla Eurocup’ta da 12.8 sayı, 6.8 ribaund ortalamaları yakaladı.

Türkiye’de geçirdiği başarılı iki sezon, Stimac’a EuroLeague kariyeri yolunu açtı. 2013-2014 sezonunu Unicaja Malaga ile geçiren, EuroLeague’de 7.6 sayı, 5.1 ribaund istatistikleri tutturdu. Stimac, 2014-2015 sezonunda ise Bayern Münih ile EuroLeague’de 6.9 sayı, 4.1 ribaund istatistikleri yakaladı.

2015-2016 sezonuna İspanya’nın Estudiantes takımında başlayan Stimac, ardından Kızılyıldız’a döndü. Burada da yine EuroLeague’de boy gösteren Sırp pivot, 6.9 sayı ve 5.0 ribaund ortalamaları yakaladı.

2016-2017 sezonunda Beşiktaş forması giyen Stimac, BSL normal sezonunda 14.3 sayı ve 9.6 ribaund; Playoff’ta ise 12.8 sayı ve 9.5 ribaund ortalamaları tutturdu. Stimac, aynı sezonda Beşiktaş’ın lig finali oynamasında önemli pay sahibi oldu. Tecrübeli pivot, 2017-2018 sezonunu ise Anadolu Efes’te geçirdi. EuroLeague’de 30 maça çıkan Stimac, 9.4 sayı ve 5.8 ribaund istatistikleri yakaladı. Stimac, BSL’de ise 11.6 sayı ve 8.2 istatistikleriyle oynadı.

Vladimir Stimac, geride bıraktığımız 2018-2019 sezonunda ise Türk Telekom formasıyla ter döktü. Başarılı oyuncu, Eurocup’ta 15.4 sayı ve 7.1 ribaund; BSL’de ise 14.6 sayı ve 9.3 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

Başarılı bir kariyere sahip olan Stimac, Sırbistan Milli Takımı’nın formasını da defalarca giydi. Oyuncumuz, 2014 Dünya Şampiyonası, 2016 Olimpiyat Oyunları ve 2017 Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan takımın bir parçasıydı.

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