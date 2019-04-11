Villarreal Valencia maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında turnuvanın en dikkat çeken ekiplerinden Villarreal ile Valencia kozlarını paylaşacak. La Liga'dan iki ekibi karşı karşıya getirecek bu heyecan dolu müsabaka öncesi, maça ilişkin yayıncı kanal ve saat bilgisi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Villarreal Valencia maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk mücadelesinde Villarreal, Valencia'yı sahasında konuk edecek. Her iki takım da ilk maçtan avantajlı bir skor elde etmek ve yarı final biletine bir adım daha yaklaşmak için sahada olacak İşte, Villarreal Valencia maçına ilişkin tüm detaylar...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek final maçları bu akşam start alıyor. Villarreal ile Valencia bu akşam Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka, beIN SPORTS MAX 1 kanalından canlı yayınlanacak.
La Liga'da zorlu günler geçiren Villarreal topladığı 30 puanla ligde 18. sırada bulunuyor. Valencia ise 46 puanla 6. sırada yer alıyor.
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