Vida'ya karşılık BA! Beşiktaş...

Beşiktaş'ta Domagoj Vida transferinde rota değiştirildi. Dinamo Kiev kulübünün, Aralık ayından sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu için 2 milyon euro'luk bonservis bedelinde ısrar etmesi üzerine siyah-beyazlılar yeni bir öneride bulundu.

Siyah-beyazlılar nakit 2 milyon euro isteyen Ukrayna ekibine Boyko ve Aras'ı kiralamayı önerdi. Beşiktaş yönetimi, şu anda FFP kuralları gereği herhangi bir ödeme yapmalarının söz konusu olmadığını; ama Boyko ve Aras'ı kabul ederlerse sezon sonunda da 2 milyon euro'luk bir ödeme yapabileceklerini ifade ettiler.

Bu arada Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde forma giyen Vida'nın, Beşiktaş'a transfer olması durumunda Devler Ligi grup maçlarında forma giymesinde herhangi bir sorun olmadığı belirtildi. (Fotomaç)