Victor Oladipo tarihe geçti!
Dün gece Indiana, Cleveland'ı 121-87 yendi ve seriyi 7. maça taşıdı. Başrolde Victor Oladipo vardı ve performansıyla tarihte bir ilki başardı!
LeBron James'ten yediği blok sonrası, maç sonu "basket olmalıydı" açıklaması yapan Victor Oladipo, 121-87 kazandıkları 6. maçta 28 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistin yanına 4 top çalma ekleyerek, top çalma istatistikleri tutulduğundan beri triple-double yapıp 4 de top çalan "ilk isim" olarak tarihe geçti!
Milli basketbolcumuz Cedi Osman ise 8 dakika sahada kaldı, 2 sayı atabildi.
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Amerikan Basketbol Ligi'nde bu gece Boston ile Milwaukee, serinin 7. maçında karşı karşıya gelecek.
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