Victor Moses kimdir? Moses hangi mevkide oynuyor?
Transferinin tamamlanmasının ardından araştırılan isim olan Victor Moses, hangi mevkide ve daha önce hangi takımlarda oynadığı ile araştırılmaya başlandı. Peki, 28 yaşındaki Nijeryalı forvet Victor Moses kimdir? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler
Fenerbahçe'nin 1,5 yıllığına kiraladığı Victor Moses, 12 Aralık 1990 tarihinde Nijerya'nın Kaduna kentinde dünyaya geldi.
Futbola, 2007 yılında İngiliz Crystal Palace takımının alt yapısında başlayan Victor Moses, 2009 yılında Wigan Athletic kulübüne 3 milyon euro bedelle transfer olmuştur.
3 yıl Wigan forması giymesinin ardından 2012 senesinde Chelsea kadrosuna 11,5 milyon euro bedelle katılan Moses, Mavi Beyazlı formayla bir yıllık kariyerinin ardından Liverpool'a kiralandı.
Chelsea'de forma şansı bulamayan Nijeryalı oyuncu, Liverpool'dan döndükten sonra bir sonraki yıl Stoke City'de kiralık olarak forma giymeye başladı.
2015/2016 sezonunda ise yine kiralık olarak West Ham United yolunu tuttu.
Sağ kanat mevkisinde forma giyen 1,77'lik Moses, ihtiyaç halinde sol kanat ve forvet pozisyonlarında da görev alabiliyor. Sağ ayağına hakim olan oyuncu, 2018/2019 sezonunun ara transfer döneminde Fenerbahçe kadrosuna dahil oldu.
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