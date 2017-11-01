Veteran Milli takımı Arakan için oynadı

VETERAN Milli takımı ile Bayburt Veteranlar takımı Arakan'da yaşanan vahşete 'Dur' demek ve yardım için yaptıkları özel maçta 128 bin TL toplandı.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa hazırladığı özel futbol turnuvasına futbol ve spor severler katılarak destek oldular. Teknik Direktör Alpay Özer yönetiminde eski Milli futbolcu Celil Sağır, Mehmet Nas, Adnan Güngör, Harun Algan, Ali Osman Çınar, Fatih Şimşek, Atilla Pank sergiledikleri futbol ve attıkları gollerle izleyenleri mutlu ettiler.

Ayrıca Bayburt takımında Dünyaca ünla futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu'da izleyenler arasında yer alırken Aakan turnuvası için maddi destekte bulundu.

TMVFL (Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu) Kenan Gürsu, sosyal duyarlılık içinde olduklarını ve yurt içinde böylesine anlamlı turnuvalara milli takım dahilinde katıldıklarını belirterek Bayburt Valisi, Belediye Başkanı ve sporseverlere teşekkür etti.