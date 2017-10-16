Son ayak öncesinde Sonka’nın 4 puan gerisinde yer almasına rağmen Muroya, Amerika’da kusursuz bir performans sergiledi ve Dünya Şampiyonu unvanını elde etti.

Bunu başaran ilk Asyalı pilot olan Muroya, yarıştan sonra büyük sevinç yaşadı. Başarılı sporcu, “Şampiyon olduğuma hala inanamıyorum. İnanılmaz bir duygu” ifadesini kullandı. Sonka ise büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Uçaklarla akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race’de 2017 sezonu tamamlandı. Büyük heyecan yaşanan ve son ayağa kadar 4 pilotun şampiyonluğu kovaladığı yarışlar yine nefes kesti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Indianapolis şehrindeki son mücadeleye Martin Sonka ile Yoshihide Muroya arasındaki rekabet damga vurdu. Yarış öncesinde ikili arasındaki puan farkı dörttü. Şampiyonluğa daha yakın olan Sonka, avantajını kullanamadı ve zaferi Muroya’ya kaptırdı. Kusursuz bir performans gösteren Japon pilot, Dünya Şampiyonu oldu. Podyumun zirvesine çıkan Muroya, bunu başaran ilk Asyalı pilot olmayı da başardı. Büyük sevinç yaşayan Muroya, bu sezon dört galibiyet elde ederek mutlu sona ulaştı. Sonka ise büyük hayal kırıklığı yaşadı. Başarılı sporcu, tüm yarışlardan puan çıkarmayı başarmasına karşın son hamleyi yapamadı.

Özellikle dörtlü finalde yaptığı ve 4 saniyeye mal olan hatayla şaşırtan Sonka, bu sezon Abu Dhabi ve Porto’da gülmüştü. Yarış sonunda Muroya’nın puanı 74’e yükselirken, Sonka 70 puanda kaldı. Dünya üçüncüsü ise Amerika’da puan alamamasına karşın Pete Mcleod oldu. Amerika yarışında ise ikinci sırada Dolderer, üçüncü sırada ise Juan Valverde yer aldı.

Hala inanamıyorum!

Yarıştan sonra açıklamalarda bulunan Dünya Şampiyonu Muroya, “Sezon başında da Dünya Şampiyonluğu hedefliyorduk ama çok sıkı bir sezon oldu. Bazen çok geride kaldık, ama sonradan açıldık. Yarış kazandım ve şampiyon olmayı başardım, bu gerçekten inanılmaz bir duygu. Hala inanamıyorum. Zamanımı kokpitte gördüğümde sistemin bozuk olduğunu düşündüm ama tamamen gerçekti. Yardım eden herkese, aileme, ekibime ve hayranlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Martin Sonka ise “Takımıma tüm sezon için teşekkür ederim ancak içimizde bir hayal kırıklığı kesinlikle var” açıklamasını yaptı.