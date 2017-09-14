Ve rekor Şenol Güneş'in!

Beşiktaş'ın başında 3. sezonunu geçiren Güneş, siyah-beyazlı takımdaki görevinde 19. kez bir Avrupa kupası maçında sahada yer aldı. Şenol Güneş, 18 kez Avrupa kupalarında görev alan Mircea Lucescu'yu geçerek, Beşiktaş'ı Avrupa kupalarında en fazla yöneten teknik adam olarak kulüp tarihine geçti.
Güneş Porto zaferi sonrası şu sözleri sarf etti:
RAKİPLER BİZE KARŞI DAHA DİKKATLİ OLACAK
Deplasmanda 3 gol birden atmak Şampiyonlar Ligi için önemli. Başlı başına bir olay. Bütün rakipler güçlü. Grubun en iyi takımı olarak görmeyeceğiz kendimizi. Aldığımız sonuçlar sonrasında Monaco, Leipzig ve Porto bize karşı daha dikkatli olacak. Moral açısından, puan açısından önemliydi. Sezon başından beri yükselen bir değerimiz var. Nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi biliyoruz. Burada önemli olan dış etkilerden etkilenmeden yarışa devam etmek.