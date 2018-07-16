‘VAR’ işimizi zorlaştırdı forvetlere yaradı

SERDAR Aziz, 2016’da 4.5 milyon Euro’ya transfer edildiğinde birçok kişi bu rakamı yüksek bulmuştu. İlk sezonunda sakatlıkların da etkisiyle vasat oynayan Serdar, ikinci yılında muhteşem oynadı G.Saray’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu. Hâlen devam eden İsviçre kampının yıldızlarından biri olan milli futbolcuyla dünü, bugünü ve geleceği konuştuk...

‘FATİH HOCA HEPİMİZİ DEĞİŞTİRDİ’

- 10 yeni oyuncu gelmesine rağmen şampiyon oldunuz. Bunun sırrı neydi?

- G.Saray birkaç yıldır zor dönemler yaşıyordu. Başarılar gelmiyordu. Sezon öncesi birçok transfer yapıldı ve sezon şampiyonluk parolası ile başladı. Takımı çok iyi tanımayan bir hoca ile başladık sezona. İlk haftalar iyiydik fakat sonra düşüşe geçtik. Ama Fatih Terim gelince her şey değişti. Her futbolcu, güveneceği bir teknik adam ister. Fatih hoca işte bu güveni verdi. Ben dahil birçok oyuncunun oyun stili bile değişti.

‘ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASINI İSTİYORUZ’

- yeni sezonda ülkemizde de uygulanacak VAR sistemini nasıl değerlendiriyorsun?

- Bu sistem en çok defans oyuncularını zorlayacak. Türkiye’de birçok tartışmayı da beraberinde getirebilir diye düşünüyorum. Daha dikkatli olmak gerekiyor sahada. Forvetler için biraz daha avantaj gibi gözüküyor.

-Şampiyonlar Ligi’nde nasıl bir hedef belirlediniz?

- Orası en üst seviye. Zor olacak ama hepimiz buna hazırız. Hocamız da çok tecrübeli. İnşallah finale gider, kupayı alırız.

‘TEKMEYE KAFA UZATIRIM, BENiM ÖZELLiĞiM BU’

KAFA, GÖZ KIRILABİLİR KALP KIRILMASIN YETER

- ‘Serdar Aziz’in başına hep ilginç sakatlıklar geliyor’ diyorlar. Ama ben de şunu diyorum; Serdar tekmeye kafa uzattığı için bu sakatlıklar başına geliyor. Katılır mısın?

- Tabii tekmeye kafa uzatıyorum. Kaşımız açılıyor, burnumuz kırılıyor. Bunlar olabiliyor sahada. Sahada kendimi kollamıyorum. Topa girerken düşünmüyorum bunları. Sahada yüreğimle oynamaya çalışıyorum. Bu da benim en büyük özelliklerimden bir tanesi. Kafa, göz kırılabilir. Önemli olan kalp kırılmasın. Benim karakteristik özelliğim. Bundan sonra da böyle oynayacağım.

BENiM HAYALLERiM G.SARAY’A ENDEKSLi

- Inter’in teklifini reddedip Galatasaray’a gelmiştin. Buradaki hedeflerin neler?

- En büyük hayalim G.Saray’da bir efsane olmaktı. Teklifler gelir. Zaten çok büyük bir takımda oynuyorum. Hiçbir zaman İnter olsun başka takım olsun böyle bir hayalim olmadı. Tamamen hayallerim G.Saray’a endeksli.

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