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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Röportaj: Ali Naci KÜÇÜK
16.07.2018 - 23:20, Son Güncelleme:

‘VAR’ işimizi zorlaştırdı forvetlere yaradı

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‘VAR’ işimizi zorlaştırdı forvetlere yaradı

“VAR sistemi en çok defans oyuncularını zorlayacak. Türkiye’de birçok tartışmayı da beraberinde getirecek. Daha dikkatli olmak gerekiyor sahada. Forvet oyuncuları için biraz daha avantaj.”

SERDAR Aziz, 2016’da 4.5 milyon Euro’ya transfer edildiğinde birçok kişi bu rakamı yüksek bulmuştu. İlk sezonunda sakatlıkların da etkisiyle vasat oynayan Serdar, ikinci yılında muhteşem oynadı G.Saray’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu. Hâlen devam eden İsviçre kampının yıldızlarından biri olan milli futbolcuyla dünü, bugünü ve geleceği konuştuk...

‘FATİH HOCA HEPİMİZİ DEĞİŞTİRDİ’

- 10 yeni oyuncu gelmesine rağmen şampiyon oldunuz. Bunun sırrı neydi?

- G.Saray birkaç yıldır zor dönemler yaşıyordu. Başarılar gelmiyordu. Sezon öncesi birçok transfer yapıldı ve sezon şampiyonluk parolası ile başladı. Takımı çok iyi tanımayan bir hoca ile başladık sezona. İlk haftalar iyiydik fakat sonra düşüşe geçtik. Ama Fatih Terim gelince her şey değişti. Her futbolcu, güveneceği bir teknik adam ister. Fatih hoca işte bu güveni verdi. Ben dahil birçok oyuncunun oyun stili bile değişti.

‘ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASINI İSTİYORUZ’

- yeni sezonda ülkemizde de uygulanacak VAR sistemini nasıl değerlendiriyorsun?

- Bu sistem en çok defans oyuncularını zorlayacak. Türkiye’de birçok tartışmayı da beraberinde getirebilir diye düşünüyorum. Daha dikkatli olmak gerekiyor sahada. Forvetler için biraz daha avantaj gibi gözüküyor.

ampiyonlar Ligi’nde nasıl bir hedef belirlediniz?

- Orası en üst seviye. Zor olacak ama hepimiz buna hazırız. Hocamız da çok tecrübeli. İnşallah finale gider, kupayı alırız.

‘TEKMEYE KAFA UZATIRIM, BENiM ÖZELLiĞiM BU’

KAFA, GÖZ KIRILABİLİR KALP KIRILMASIN YETER

- ‘Serdar Aziz’in başına hep ilginç sakatlıklar geliyor’ diyorlar. Ama ben de şunu diyorum;  Serdar tekmeye kafa uzattığı için bu sakatlıklar başına geliyor. Katılır mısın?

- Tabii tekmeye kafa uzatıyorum. Kaşımız açılıyor, burnumuz kırılıyor. Bunlar olabiliyor sahada. Sahada kendimi kollamıyorum. Topa girerken düşünmüyorum bunları. Sahada yüreğimle oynamaya çalışıyorum. Bu da benim en büyük özelliklerimden bir tanesi. Kafa, göz kırılabilir. Önemli olan kalp kırılmasın. Benim karakteristik özelliğim. Bundan sonra da böyle oynayacağım.

BENiM HAYALLERiM G.SARAY’A ENDEKSLi

- Inter’in teklifini reddedip Galatasaray’a gelmiştin. Buradaki hedeflerin neler?

- En büyük hayalim G.Saray’da bir efsane olmaktı. Teklifler gelir. Zaten çok büyük bir takımda oynuyorum. Hiçbir zaman İnter olsun başka takım olsun böyle bir hayalim olmadı. Tamamen hayallerim G.Saray’a endeksli.

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