Valencia - Arsenal: 2-4! Arsenal UEFA Avrupa Ligi'nde finalde
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Arsenal, zorlu Valencia deplasmanındaydı. 3-1'lik skor avantajıyla sahaya çıkan Arsenal, rakibini 4-2 yenerek farklı bir şekilde finale uzandı. Valencia 13. dakikada Kevin Gameiro ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Arsenal'da Pierre Aubameyang 17. dakikada skoru eşitledi. Lacazette 50. dakikada skoru Arsenal lehine 2-1'e getirdi. Gameiro 58'de eşitliği sağlarken, Arsenal Aubameyang'ın 69'daki golüyle tekrar öne geçmesini bildi. Aubameyang 88'de üçüncü golünü atarak sporu 4-2'ye getirerek maçın skorunu tayin etti.
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