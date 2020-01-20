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Voleybol
Haber Giriş: 20.01.2020 - 17:49,Son Güncelleme:/

VakıfBank Michelle Bartsch-Hackley'i transfer etti

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VakıfBank Michelle Bartsch-Hackley'i transfer etti

VakıfBank, Çin ekibi Beijing BAIC Motors'tan ABD'li oyuncu Michelle Bartsch-Hackley'i kadrosuna kattı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çin ekibi Beijing BAIC Motors'tan ABD'li oyuncu Michelle Bartsch-Hackley'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “VakıfBank Spor Kulübü, Çin ekibi Beijing BAIC Motors'ta forma giyen Michelle Bartsch-Hackley'i renklerine bağladı. 1,93 metre boyundaki smaçör, sezonun ikinci devresinde sarı-siyahlıların başarısı için mücadele edecek. Michelle Bartsch-Hackley'e 'VakıfBank'a hoş geldin.' diyor, sporcumuza yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'mızda başarılar diliyoruz.” denildi.

Hackley, 2018'de oynanan ve ABD'nin altın madalya kazandığı Uluslar Ligi'nde "en değerli oyuncu" ve "en iyi smaçör" seçilmişti.

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