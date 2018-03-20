Vadideki sarı siyah fırtına!
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ne bu sezon adım atan Royal Bandits performansıyla dikkatleri çekmeye devam ediyor.
Bu sezon Oyun Hizmetleri’ni satın alarak lige muhteşem bir giriş yapan Royal Bandits tüm dengeleri değiştirdi.
BAUSuperMassive ile birlikte şampiyonluğun en önemli adayı haline gelen Royal Bandits özellikle maçları hızlı bitirme konusunda muazzam bir istatistiğe sahip. Bu istatistikleri onları şu ana kadar ligin en hızlı takımı unvanını almalarını bile sağladı.
Dark Passage.Dominos’u 25, Team AURORA’yı 23, YouthCrew’ü ise 30 dakikada yenen Royal Bandits daha şimdiden finalin en büyük adaylarından biri olarak gösterilmeyi başardı.
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