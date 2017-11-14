Down Sendromlular Dünya Şampiyonasına gidiyor

Üsküdar Belediyesi sporcularından Merve Uzun ve Furkan Demir, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği 15 Temmuz Şehit ve Gazileri anma 2. Bölge Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırdı.
Üsküdar Belediyesi sporcularından Furkan Demir 100 metrede 14.02 ile Türkiye rekorunu kırdı ve 2018'de Portekiz'de düzenlenecek Dünya Down Sendromlular Atletizm Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Üsküdar Belediyesi sporcularından Merve Uzun ise uzun atlamada 3 metre atlayarak Türkiye rekorunu kırdı ve 2018'de Portekiz'de yapılacak Dünya Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.
Üsküdar Belediyesi Down Sendromlu Sporcu Hocası Tahir Sülün;Haftanın 4 günü yoğun bir çalışma tempomuz oluyor. Bu çalışmanın karşılığını almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen'e çok teşekkür ediyorum. Bize her zaman büyük destek oldular. İnşallah Portekiz'de de bu desteklerinin karşılığını fazlasıyla vereceğiz' ifadelerini kullandı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise sporcuları makamında ağırlayarak kendilerini tebrik etti.