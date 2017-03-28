Üniversite Ligi’ne rekor katılım

Türkiye’de espor kavramının en önemli destekçilerinden Riot Games, ilgiyle takip edilen League of Legends Şampiyonluk Ligi’nin yanı sıra, farklı kitlelere yönelik organizasyonlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl 85 farklı üniversiteden 250 takımın mücadele ettiği League of Legends Üniversite Ligi, bu yıl 105 üniversiteden 330 takımın mücadelesine sahne oluyor.

Espor eko-sistemi, Türkiye’de ve dünyada her geçen gün biraz daha büyüyor; yüksek katılımlı büyük organizasyonlarla oyuncu ve izleyici sayısını arttırıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen League of Legends Üniversite Ligi de bu hızlı gelişimin rüzgarına kapılan organizasyonlar arasında. Üniversite Ligi, Türkiye’nin farklı bölgelerinden 105 üniversite ve 330 takımlık rekor katılımla, Avrupa’nın üniversite öğrencisi odaklı en büyük espor organizasyonları arasında yer alıyor.

Üniversite Ligi’nde kimler yer alıyor?

League of Legends Üniversite Ligi’ne aynı üniversitedeki oyuncularla takım kuran üniversite öğrencileri katılabilirken; Riot Games’in diğer organizasyonları Şampiyonluk Ligi ve Yükselme Ligi’nde yer alan oyuncular bu lige katılım gösteremiyor. Lige katılacak oyuncularda, örgün ya da ikinci öğretimde okuyor olma şartı aranıyor.

Dört bölge, tek şampiyon!

Riot Games tarafından düzenlenen ve ESL tarafından yürütülen, üniversite takımlarının mücadele ettiği amatör bir lig olan League of Legends Üniversite Ligi’nde geçtiğimiz yıl ipi göğüsleyen takım, Uludağ Üniversitesinden Kestaneler ekibi olmuştu. 5 aylık bir döneme yayılan League of Legends Üniversite Ligi, 6-7 Mayıs tarihlerindeki finalle son bulacak.

Eleme, lig aşaması ve final serilerinden oluşan League of Legends Üniversite Ligi, dört farklı bölgeden üniversite takımlarının katılımıyla gerçekleşiyor. Bölge Ligi aşaması sonrası mücadele ettikleri bölgede ilk 4’e girmeyi başaran takımlar, Bölge Finali’nde mücadeleye hak kazanacak. Bu mücadeleden galip ayrılan takımlarsa büyük finalde kozlarını paylaşacak