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Basketbol
AA
18.12.2019 - 23:31, Son Güncelleme:

UNICS Kazan 71-68 Darüşşafaka Tekfen

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UNICS Kazan 71-68 Darüşşafaka Tekfen

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu son hafta maçında Rusya'nın UNICS Kazan ekibine 71-68 yenildi.

Kazan şehrindeki Kazan Basketbol Salonu'nda oynanan mücadelede ilk çeyreği 24-17 önde tamamlayan Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına da 36-30 üstün gitti.

Mücadelenin son çeyreğine 54-48 yeşil-siyahlıların üstünlüğüyle girilse de parkeden ev sahibi ekip 71-68 galip ayrıldı.

UNICS Kazan 71-68 Darüşşafaka Tekfen

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