Ümraniyespor - Ankaragücü / MAÇ ÖZETİ
Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Ümraniyespor, sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Zirve mücadelesini ilgilendiren kritik mücadelede Ümraniyespor son dakikada bulduğu golle 1 puanı kurtardı.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Barış Şimşek , Mehmet Metin , Samet Çiçek
Ümraniyespor: Burak Öğür , Oğuz Ceylan , Merthan Açıl , Appindangoye , Mücahit Albayrak , Timur Temeltaş (Drole dk. 46 ), İbrahim Akdağ , Vasilogiannis (Samet dk. 79 ), Cleyton , Serdar Özbayraktar (Emircan dk. 61 ), Rangelov
Yedekler: Metin, Mustafa, Mehmet Sedef, Tarık Tekdal, Bulut, Bahadır
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Ankaragücü: Korcan Çelikay , Erdem Özgenç , Gençer Cansev , Yusuf Abdioğlu , Arif Morkaya (Abdülkadir dk. 90+1 ?), Mbamba , Ferhat Kiraz , Kenan Özer (Enes dk. 76 ), Putsila , Kehinde (İlhan dk. 65 ), Mehmet Umur Nayir
Yedekler: Altay, Szukala, Mahmut, Mehmet, Ahmet, Tisdell
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Putsila (dk. 2) (Ankaragücü), Rangelov (dk. 90+4) (Ümraniyespor)
Kırmızı kartlar: Putsila (dk. 22) (Ankaragücü), İbrahim Akdağ (dk. 72) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Tarık Tekdal, Merthan, Timur, Bulut (Ümraniyespor), Szukala (Ankaragücü)
Maçtan dakikalar
2. dakikada sağ kanattan Kadir’in ortasında ceza sahası içinde Putsila’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
31. dakikada Vasilogiannis’in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topta Mücahit’in kafa vuruşu savunmaya çarpıp dışarı çıktı.
52. dakikada Serdar’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rangelov’un şutunu kaleci Korcan kornere çeldi.
60. dakikada Vasilogiannis’in ceza sahası dışından yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına geri döndü.
70. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Umut’un şutunda meşin yuvarlak kaleci Burak’ta kaldı.
87. dakikada Mücahit'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Samet’in kafa vuruşu kaleci Korcan’da kaldı.
89. dakikada açılan ortada ceza sahası içinde oluşan karambolde Drole’ün şutunda kaleci Korcan topu çeldi.
90+4. dakikada Oğuz’un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde Rangelov topu ağlara gönderdi. 1-1
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