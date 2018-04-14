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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
14.04.2018 - 17:17, Son Güncelleme:

Ümraniyespor - Ankaragücü / MAÇ ÖZETİ

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Ümraniyespor - Ankaragücü / MAÇ ÖZETİ

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Ümraniyespor, sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Zirve mücadelesini ilgilendiren kritik mücadelede Ümraniyespor son dakikada bulduğu golle 1 puanı kurtardı.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Barış Şimşek , Mehmet Metin , Samet Çiçek

Ümraniyespor: Burak Öğür , Oğuz Ceylan , Merthan Açıl , Appindangoye , Mücahit Albayrak , Timur Temeltaş (Drole dk. 46 ), İbrahim Akdağ , Vasilogiannis (Samet dk. 79 ), Cleyton , Serdar Özbayraktar (Emircan dk. 61 ), Rangelov
Yedekler: Metin, Mustafa, Mehmet Sedef, Tarık Tekdal, Bulut, Bahadır

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Ankaragücü: Korcan Çelikay , Erdem Özgenç , Gençer Cansev , Yusuf Abdioğlu , Arif Morkaya (Abdülkadir dk. 90+1 ?), Mbamba , Ferhat Kiraz , Kenan Özer (Enes dk. 76 ), Putsila , Kehinde (İlhan dk. 65 ), Mehmet Umur Nayir

Yedekler: Altay, Szukala, Mahmut, Mehmet, Ahmet, Tisdell

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Putsila (dk. 2) (Ankaragücü), Rangelov (dk. 90+4) (Ümraniyespor)

Kırmızı kartlar: Putsila (dk. 22) (Ankaragücü), İbrahim Akdağ (dk. 72) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Tarık Tekdal, Merthan, Timur, Bulut (Ümraniyespor), Szukala (Ankaragücü)

Ümraniyespor - Ankaragücü / MAÇ ÖZETİ

Maçtan dakikalar

2. dakikada sağ kanattan Kadir’in ortasında ceza sahası içinde Putsila’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

31. dakikada Vasilogiannis’in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topta Mücahit’in kafa vuruşu savunmaya çarpıp dışarı çıktı.

52. dakikada Serdar’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rangelov’un şutunu kaleci Korcan kornere çeldi.

60. dakikada Vasilogiannis’in ceza sahası dışından yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına geri döndü.

70. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Umut’un şutunda meşin yuvarlak kaleci Burak’ta kaldı.

87. dakikada Mücahit'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Samet’in kafa vuruşu kaleci Korcan’da kaldı.

89. dakikada açılan ortada ceza sahası içinde oluşan karambolde Drole’ün şutunda kaleci Korcan topu çeldi.

90+4. dakikada Oğuz’un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde Rangelov topu ağlara gönderdi. 1-1

 

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