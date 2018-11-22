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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
22.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Uluslar C Ligi’ne düştük ama her şey bitmedi! Yeni hedef...

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Uluslar C Ligi’ne düştük ama her şey bitmedi! Yeni hedef...

Türkiye, henüz kurası çekilmeyen Euro 2020 elemelerinde ilk ikiye giremezse bile, Uluslar Ligi play-off’u oynayarak vize alabilecek.

Uluslar B Ligi 2. Grup son maçında İsveç’e 1-0 yenilerek C Ligi’ne düşen Milli Takım’ın, bu organizasyon vasıtasıyla hala 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na gitme ihtimali bulunuyor. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na 24 ülke milli takımı katılacak. 21 Mart-19 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak EURO 2020 elemeleri grup maçları sonunda 10 grupta ilk 2 sırada yer alacak toplam 20 ülke, şampiyonaya doğrudan katılma hakkı kazanacak. Diğer 4 takım ise Uluslar Ligi’nden gelecek.

İsveç ve Rusya’nın sonuçları önemli

ULUSLAR Ligi’nin 4 kategorisine de birer Euro 2020 kontenjanı veriyor. Eğer Türkiye 2 Aralık’ta kurası çekilecek elemelerde ilk ikiye giremezse, Uluslar Ligi’nde aynı grupta yer aldığı İsveç ve Rusya’nın sonuçlarını bekleyecek. Eğer bu iki ekip şampiyona vizesi alırsa onların yerine play-off oynama hakkı kazanacak. Her ligin play-off’unda dörder takım yer alacak ve bunlardan biri Euro 2020’ye gidecek. Ayrıca A Ligi’ndeki ekiplerden çoğu da Euro 2020’ye elemeler vasıtasıyla giderse, giden ekiplerin play-off hakları B Ligi’ndeki ekipleri verilebilecek.

ÜÇÜNCÜ TORBADAYIZ

İrlanda Cumhuriyeti’nin başkenti Dublin’de 2 Aralık’ta çekilecek olan Euro 2020 elemelerine Türkiye üçüncü torbadan girecek. UEFA, torbaları belirlerken takımları Uluslar Ligi’nde alınan sonuçlara göre sıraladı.

C LİGİ’NDE KOLAY RAKİPLER

MİLLİ Takım’ın 2020 Uluslar C Ligi’ndeki muhtemel rakipleri şöyle: Arnavutluk, Belarus, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Macaristan, İsrail, Kosova, Makedonya, Karadağ, K. İrlanda, İrlanda Cum., Romanya, Slovakya.

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