Uluslar C Ligi’ne düştük ama her şey bitmedi! Yeni hedef...
Türkiye, henüz kurası çekilmeyen Euro 2020 elemelerinde ilk ikiye giremezse bile, Uluslar Ligi play-off’u oynayarak vize alabilecek.
Uluslar B Ligi 2. Grup son maçında İsveç’e 1-0 yenilerek C Ligi’ne düşen Milli Takım’ın, bu organizasyon vasıtasıyla hala 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na gitme ihtimali bulunuyor. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na 24 ülke milli takımı katılacak. 21 Mart-19 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak EURO 2020 elemeleri grup maçları sonunda 10 grupta ilk 2 sırada yer alacak toplam 20 ülke, şampiyonaya doğrudan katılma hakkı kazanacak. Diğer 4 takım ise Uluslar Ligi’nden gelecek.
İsveç ve Rusya’nın sonuçları önemli
ULUSLAR Ligi’nin 4 kategorisine de birer Euro 2020 kontenjanı veriyor. Eğer Türkiye 2 Aralık’ta kurası çekilecek elemelerde ilk ikiye giremezse, Uluslar Ligi’nde aynı grupta yer aldığı İsveç ve Rusya’nın sonuçlarını bekleyecek. Eğer bu iki ekip şampiyona vizesi alırsa onların yerine play-off oynama hakkı kazanacak. Her ligin play-off’unda dörder takım yer alacak ve bunlardan biri Euro 2020’ye gidecek. Ayrıca A Ligi’ndeki ekiplerden çoğu da Euro 2020’ye elemeler vasıtasıyla giderse, giden ekiplerin play-off hakları B Ligi’ndeki ekipleri verilebilecek.
ÜÇÜNCÜ TORBADAYIZ
İrlanda Cumhuriyeti’nin başkenti Dublin’de 2 Aralık’ta çekilecek olan Euro 2020 elemelerine Türkiye üçüncü torbadan girecek. UEFA, torbaları belirlerken takımları Uluslar Ligi’nde alınan sonuçlara göre sıraladı.
C LİGİ’NDE KOLAY RAKİPLER
MİLLİ Takım’ın 2020 Uluslar C Ligi’ndeki muhtemel rakipleri şöyle: Arnavutluk, Belarus, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Macaristan, İsrail, Kosova, Makedonya, Karadağ, K. İrlanda, İrlanda Cum., Romanya, Slovakya.
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