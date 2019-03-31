Ufuk Sarıca: "Cedi, Furkan ve Ersan bu sene çok arzulu”

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriUfuk Sarıca: "Cedi, Furkan ve Ersan bu sene çok arzulu”
GeriBasketbol Ufuk Sarıca: "Cedi, Furkan ve Ersan bu sene çok arzulu”
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
İHA
31.03.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Ufuk Sarıca: "Cedi, Furkan ve Ersan bu sene çok arzulu”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ufuk Sarıca: "Cedi, Furkan ve Ersan bu sene çok arzulu”

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Cleveland Cavaliers’ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman’ın, LA Clippers ile yaptığı maçı ABD’de takip etti.

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers’ın, Los Angeles kentinde bulunan Staples Center Arena’da LA Clippers’a 132-108 mağlup olduğu mücadeleyi tribünden takip eden A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, mücadele sonrası İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Çin’de düzenlenecek olan 2019 FIBA Dünya Kupası'nda genç ve arzulu bir takımla başarılı olacaklarına inandıklarını belirten Sarıca, “O şampiyonada en iyisini yapmak için sahada olacağız. Çin’de tam ve sağlıklı bir kadro ile bulunmamız halinde başarılı olacağımıza eminiz. ABD’nin bizim grubumuzda olması ayrı bir heyecan. Onların basketbol kaliteleri ve oyunları ortada. Japonya’yı çok tanımıyoruz ama Çekya’ya daha hakimiz. Bu gruptan çıkmak istiyoruz. En büyük hedefimiz olimpiyatlara direkt katılma vizesini almak” dedi.

“Cedi, Furkan ve Ersan bu sene çok arzulu”

NBA’de forma giyen milli oyuncuların performanslarını yakından takip ettiği belirten Sarıca, ABD’de bulunduğu süre zarfında oyuncularla yüz yüze ve telefonlarla görüşmeler yaptığını söyledi.

Basketbolcuların bu sene takımlarında çok iyi süreler aldıklarını ifade eden deneyimli koç, “Bu sene Cedi çok iyi oynuyor, çok süre alıyor. Ersan İlyasova da aynı şekilde iyi bir performans gösteriyor. Furkan Korkmaz da aldığı her süreyi iyi değerlendiriyor. Onlarla gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Çok arzulular. Çok daha iyi olacaklar. İnşallah Çin’de hep beraber daha da büyük başarılara imza atacağız” şeklinde konuştu.

Cedi Osman: “Gruptan çıkacağımıza inanıyorum”
Cedi Osman: “Gruptan çıkacağımıza inanıyorum”
NBA'de en güzel 3 hareketNBA'de normal sezona oynanan 6 maçla devam edildi. Gecede yapılan en iyi 3 hareket ile karşınızdayız...
daha fazla video için

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Ufuk Sarıca: Cedi, Furkan ve Ersan bu sene çok arzulu”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ufuk Sarıca: "Cedi, Furkan ve Ersan bu sene çok arzulu”

Cedi Osman: “Gruptan çıkacağımıza inanıyorum”

Trabzonspor, Antalyaspor'u mağlup ederse...

Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişim!