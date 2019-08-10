UEFA süper kupa maçı ne zaman? İstanbul'da Liverpool Chelsea maçı heyecanı!
Liverpool ve Chelsea'nin karşı karşıya geleceği UEFA Süper Kupa maçı İstanbul'da yeni bir heyecana imkan tanıyacak. Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi Şampiyonu Chelsea'nin karşılaşacağı UEFA Süper Kupa mücadelesi, ekran başından canlı izlenebilecek. Peki, Liverpool Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Liverpool Chelsea maçı ile UEFA Süper Kupa'nın sahibi belli oluyor. İstanbul'da Vodafone Stadyumu'nda oynanacak olan Liverpool Chelsea maçı, İngiliz taraftarları İstanbul'da toplayacak. Peki, Liverpool Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
LİVERPOOL CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Liverpool ve Chelsea, UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. 14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports Haber ve Bein Sports HD 1 kanallarından canlı izlenebilecek.
BECKER OYNAYAMAYACAK
Liverpool'un Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker, Premier Lig'in ilk haftasında Norwich ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Jurgen Klopp, başarılı kalecinin İstanbul'da oynanacak olan Süper Kupa'da forma giyemeyeceğini açıkladı.
Liverpool'a Süper Kupa maçı öncesinde kaleci Alisson Becker'dan kötü haber. Premier Lig'in ilk haftasında Liverpool, sahasında Norwich'i 4-1 mağlup ederken, Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker, karşılaşmanın 36. dakikasında kendisini yere bırakırken oyuna devam edemedi. Yerini Adrian'a bırakan Alisson'un, yapılan tetkikler sonrasında takımdan bir müddet uzak kalacağı açıklandı. 14 Ağustos Çarşamba günü Beşiktaş'ın stadında Chelsea ile Liverpool arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa'nda yıldız kalecinin forma giyemeyeceği öğrenildi. Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Kloop da, Alisson'un Süper Kupa'da oynamayacağını açıkladı.
LİVERPOOL SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI
İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında Liverpool, sahasında Norwich City'yi 4-1 yendi.
Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Grant Hanley (kendi kalesine), 19. dakikada Muhammed Salah, 28. dakikada Virgil van Dijk ve 42. dakikada Divock Origi attı.
Konuk takımın tek golünü 64. dakikada Teemu Pukki kaydetti.
Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson, 39. dakikada sakatlanarak yerini Adrian'a bıraktı.
Liverpool, 14 Ağustos Çarşamba günü UEFA Süper Kupa maçında Chelsea ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
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