Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? Kura çekimi hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi 29 Ağustos Perşembe günü (bugün) yapılacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunun kura çekimi, ülkemizde Galatasaray taraftarları başta olmak üzere pek çok kişi tarafından ilgiyle takip edilecek. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grupları, Monaco'da çekilecek kuranın ardından belli olacak. Kura çekimine kısa bir süre kala, futbolseverlerin gözü kura çekiminin saati ve diğer detaylarda. Öte yandan kura çekiminin hangi kanaldan canlı yayınlanacağı da merak konusu oldu. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hakkında tüm ayrıntılar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grupları, Monaco'da bu akşam TSİ 19.00'da çekilecek kuranın ardından belli olacak. Kura çekimi beIN SPORTS 1 kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.
YILIN FUTBOLCUSU DA BELLİ OLACAK
Öte yandan kura çekiminde, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Virgil van Dijk'in aday gösterildiği UEFA yılın futbolcusu da belli olacak.
Ayrıca, yılın en iyi kalecisi, defans oyuncusu, orta saha oyuncusu ve forveti de açıklanacak. UEFA yılın en iyi kadın oyuncusu da açıklananlar arasında yerini alacak.
GALATASARAY HANGİ TORBADA?
Turnuvada play-off rövanş karşılaşmalarının ardından son şeklini alan torbalarda bulunan takımlar şöyle:
1. torba: Liverpool, Chelsea, Manchester City (İngiltere), Barcelona (İspanya), Juventus (İtalya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya)
2. torba: Real Madrid, Atletico Madrid (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Napoli (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Tottenham Hotspur (İngiltere), Ajax (Hollanda), Benfica (Portekiz)
3. torba: Olympique Lyon (Fransa), Bayer Leverkusen (Almanya), Salzburg (Avusturya), Olympiakos (Yunanistan), Club Brugge (Belçika), Valencia (İspanya), Inter (İtalya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
4. torba: Galatasaray (Türkiye), Lokomotiv Moskova (Rusya), Genk (Belçika), Leipzig (Almanya), Slavia Prag (Çekya), Kızılyıldız (Sırbistan), Atalanta (İtalya), Lille (Fransa)
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