UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri kim olacak?
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu mücadelesi verecek olan Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri, bugün gerçekleştirilecek olan çekilişin ardından netlik kazanacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kapsamında Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor'un kura çekilişi ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
UEFA Avrupa Ligi kapsamında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor'un rakipleri bugün belli oluyor. Seribaşı olarak kuraya katılacak olan Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, 3. eleme turundaki rakiplerini mağlup etmeleri halinde bir sonraki turda karşılaşacakları rakiplerini öğrenebilecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda belli olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu çekilişi TSİ 14.30'da yapılacak. Çekiliş, Eurosport kanalından canlı yayınlanacak. Öncelikle 3. eleme turunu geçmesi gereken Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, çekilişe Temel Yol'dan seribaşı olarak katılacak.
Trabzonspor, Sparta Prag (Çekya), Yeni Malatyaspor ise Partizan (Sırbistan) ile 3. eleme turunda karşılaşacak.
Avrupa Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.
Trabzonspor Kulübü yeni sezonda giyeceği formaları bu video ile tanıtmıştı...
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