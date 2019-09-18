UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var?
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ilk hafta maçlarında heyecan başlıyor. Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda Türk takımları Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir de rakipleriyle mücadele edecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nda hangi maçlar var?
Futbolda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ilk hafta maçları, 19 Eylül'de başlayacak. Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, ilk maçlarında deplasmanda sahaya çıkacak. İşte, takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi maç programı...
Beşiktaş K Grubu'nda Slovakya'da Slovan Bratislava'yla TSİ 22.00'de, Trabzonspor C Grubu'nda ilk hafta maçında İspanya temsilcisi Getafe ile TSİ 19.55'te, Medipol Başakşehir J Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'da Roma ile TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.
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