UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? Arsenal Chelsea maçı ne zaman?
Chelsea, dün akşam oynanan müsabakada, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta Eintracht Frankfurt'a penaltılarla 4-3 üstünlük sağladı ve finalde Arsenal'ın rakibi oldu. Bu gelişmenin ardından, UEFA Avrupa Ligi'nin final maçı tarihi merak konusu oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? Arsenal Chelsea maçı ne zaman?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında bu sezon adını finale yazdıran takımlar belli oldu. Bu yıl, UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı Arsenal-Chelsea oldu. İşte, UEFA Avrupa Ligi finalinin oynanacağı tarih...
Arsenal ile Chelsea arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali, 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak. Chelsea, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci kez finale yükseldi. İngiltere temsilcisi, 2013'teki finalde Portekiz ekibi Benfica'yı 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü.
Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci kez finale yükseldi. İngiltere ekibi, 2000'de UEFA Kupası adıyla oynandığı dönemde finalde Galatasaray ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 biten maçta Arsenal'a penaltılarla 4-1 üstünlük sağlayarak şampiyon oldu.
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